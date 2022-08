Des Britanniques s’offrent un hameau normand pour une bouchée de pain

Alors qu’il rêvait d’acheter une maison au Royaume-Uni, un couple de Britanniques explique au

26.000 €. Telle est la modique somme dépensée par Paul Mappley et Yip Ward, deux paysagistes britanniques de 48 ans, pour acquérir un hameau entier , dans la commune de Saint-Cyr-du-Bailleul (50). Ce couple rencontrait des difficultés à devenir propriétaire au Royaume-Uni. Dans le Kent, il logeait dans une caravane statique appartenant à un ami. Lorsque ce dernier a décidé de vendre sa caravane, Paul Mappley et Yip Ward se sont résolus à trouver un autre logement.

En 2019, un ami leur parle d’une maison située dans ledit hameau de La Buslière affichée au prix de 12.000 €. « Nous avons aimé l’emplacement de notre hameau dès que nous l’avons vu. C’est tellement tranquille ici et les bâtiments regorgent de caractère et d’histoire », s’enthousiasment Paul Mappley et Yip Ward auprès du Figaro . Le couple décide de saisir l’occasion, « une énorme opportunité car au Royaume-Uni, nous n’avions jamais pensé que cela serait un jour possible, nous avions toujours loué notre maison et on ne s’attendait à rien de différent », explique Paul Mappley.

500 m² à rénover

Constatant que les autres bâtisses mitoyennes de la leur étaient délabrées, Paul Mappley et Yip Ward en font également l’acquisition, pour 14.000 € environ. « Il y a 100 ans, on comptait 80 habitants, des ouvriers agricoles, dans ce hameau mais il n’est plus habité depuis 30 ans », indique la maire de Saint-Cyr-du-Bailleul, Claudine Sauvé, contactée par Le Figaro . Le hameau abrite aujourd’hui 6 maisons mitoyennes et est doté de deux granges, d’une écurie, d’un puits, d’un pressoir à cidre et d’un four à pain, le tout entouré d’un hectare de terrain.

« Nous n’avons pas beaucoup d’argent mais nous aimerions empêcher le hameau de tomber en morceaux », assure Paul Mappley dans l’émission de télé britannique «Help, We Bought a Village!». Et effectivement, le hameau est en état de décrépitude: « Il nécessite beaucoup de travaux. Il faut refaire les toitures et tous les joints . 500 m² au minimum doivent être rénovés sur les 1000-1500 m² du hameau », annonce la maire de Saint-Cyr-du-Bailleul. L’objectif des nouveaux propriétaires? Restaurer le village et transformer une ou deux bâtisses en gîtes. Afin de pouvoir faire renaître le village de ses cendres, le couple a lancé une cagnotte en ligne . En 6 jours, 1725 £ (1689 €) ont été récoltés sur un objectif de 20.000 £ (19.597 €).

