Derniers jours pour éviter de perdre ses titres restaurant 2022

(Crédits photo : OceanProd - stock.adobe.com)

700 millions d'euros : tel est le montant total des titres restaurant qui arrivent à péremption sans être utilisés chaque année. Pourtant, une simple opération à faire avant le 15 mars permet d'éviter cette situation.

Vous n'avez pas encore utilisé tous vos titres restaurant papier datant de 2022 ? Il est impossible de les utiliser depuis le 28 février 2023, mais il reste encore quelques jours pour en demander la prorogation d'un an. Cette opération, à la fois simple et rapide, permettrait d'éviter une perte moyenne équivalente à 145 euros par salarié qui bénéficie d'un tel type d'avantage. Alors, que faire de ses anciens titres-restaurant de 2022 ?

Prolonger la date de validité de ses titres restaurant format papier

Plus de 5 millions de personnes profitent du dispositif des titres restaurant leur permettant qu'une partie des frais de repas soient pris en charge par l'employeur à hauteur de 50 à 60 % par ticket. Depuis le 1er octobre 2022, il est d'ailleurs possible de payer jusqu'à 25 euros par jour, soit une hausse de 6 euros par rapport au précédent plafond en vigueur.

Bien qu'une partie des titres restaurant aient été dématérialisés, de nombreux employés reçoivent toujours des carnets de tickets en format papier. Depuis le 28 février 2023, il est impossible de payer avec un titre datant de 2022. Toutefois, il est encore possible de récupérer l'argent indisponible en se rapprochant de son employeur. Il suffit pour cela de lui transmettre les tickets restos périmés avant le 15 mars. En échange, celui-ci doit remettre à son employé un nouveau carnet version 2023, sans aucuns frais.

Comment cela se passe-t-il avec une carte restaurant ?

Progressivement, les titres restaurant format papier laissent la place à un nouveau format dématérialisé sur une carte dédiée, proche d'une carte bancaire classique. Ce système présente notamment l'avantage d'éviter d'égarer ses carnets. Toutefois, comme les titres traditionnels, les sommes créditées au titre de l'année 2022 ne sont plus disponibles depuis le 28 février 2023. La manœuvre à réaliser pour éviter de perdre ces sommes d'argent diffère selon l'émetteur.

Ainsi, certains opérateurs qui émettent des cartes convertissent automatiquement le solde périmé en un nouveau solde, valable un an de plus. Voici ce qu'Edenred a indiqué à ses clients : "entre le 16 et le 31 mars, nous nous occuperons de recharger automatiquement le montant converti en solde 2023 sur votre compte". Si vous faites partie des heureux élus, nul besoin donc de vous préoccuper de transformer vos anciens titres pour éviter de les perdre définitivement.

Pour les autres porteurs de carte restaurant, néanmoins, il leur faut s'adresser à l'émetteur de la carte en question pour demander la prolongation des titres 2022 périmés sur l'année 2023, à nouveau avant le 15 mars. Dans tous les cas, cette opération ne doit pas être négligée. En effet, les sommes en jeu sont potentiellement importantes, comme le révèlent les chiffres communiqués par BFM.

Environ 700 millions d'euros qui seraient perdus chaque année, faute d'utilisation des titres restaurant dans les délais, soit environ 145 euros par salarié qui en profite. Dans un contexte marqué par l'inflation, pouvoir obtenir la prorogation de ses anciens tickets restaurant est d'autant plus appréciable.