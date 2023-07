Dernier jour pour déclarer ses biens immobiliers: le service des impôts inaccessible

Alors que les propriétaires immobiliers n’ont plus que quelques heures pour déclarer leurs biens immobiliers, le service géré par le fisc fait face à un afflux de connexions.

Ce lundi, c’est le dernier jour pour les propriétaires de déclarer leur(s) bien(s) immobilier(s ). Et la journée commence très mal. Le service «Gérer mes biens immobiliers», où les contribuables doivent se rendre pour déclarer leurs logements, est tout bonnement inaccessible en cette fin de matinée (voir en illustration principale). « Il y a un peu d’embouteillage s», reconnaît-on au sein de la Direction générale des finances publiques. Une bien mauvaise nouvelle pour Bercy qui espère que les retardataires l’auront fait d’ici ce soir minuit, date limite fixée fin juin par l’administration fiscale.

Fin juin, l’administration fiscale avait annoncé que la date limite du 30 juin serait reportée au 31 juillet , compte tenu de l’afflux de déclarations. Reste à savoir si tel sera à nouveau le cas. Contactée par Le Figaro , la Direction générale des finances publiques (DGFIP) n’était pas disponible pour répondre à notre demande. La semaine dernière, la DGFIP nous avait indiqué que le nombre d’appels sur le numéro vert des Finances publiques est «revenu à la normale»: environ 30.000 appels par jour en moyenne en juillet.

Du rab pour les professionnels

Ce lundi, on a appris que les entreprises, qui détiennent des biens immobiliers et sont également concernées par cette obligation déclarative, devraient bénéficier d’un délai supplémentaire pour effectuer cette démarche. La date limite serait fixée, pour ces «grands propriétaires», au 31 août. Plusieurs d’entre eux auraient des difficultés pour remplir leur déclaration immobilière. C’est le cas notamment des bailleurs sociaux qui n’ont pas collecté historiquement certaines informations comme le lieu de naissance des locataires, selon l’Union sociale de l’habitat, cité par Les Échos . « Pour les grands bailleurs, il y a souvent des allers-retours nécessaires pour la déclaration. L’intégration va se poursuivre en août. Il ne s’agit pas d’un délai mais d’un temps de traitement plus long », explique la DGFIP au Figaro .