Découvrez pourquoi cette modeste maison américaine vaudrait 1,5 million

Cette construction de 1920 ne dispose que deux chambres et est située dans un secteur sans attrait particulier de la ville de Louisville au Kentucky. Et pourtant, la vente est assurée par le prestigieux réseau Christie’s.

Les propriétaires comptent-ils transformer le plomb en or? De premier abord, cette petite annonce immobilière émanant de l’agence Christie’s international real estate Bluegrass a de quoi surprendre. Pourquoi, cette maison rose de facture très basique dans une allée résidentielle typiquement américaine, dans le secteur pas vraiment touristique ni recherché de Louisville au Kentucky, pourrait séduire un acheteur prêt à débourser 1,5 million de dollars (1,4 million d’euros)? L’explication se trouve dans la deuxième photo de l’annonce avec la plaque installée devant la propriété, indiquant que c’est là qu’est né et a grandi Cassius Marcellus Clay, plus connu sous son nom de boxeur: Mohammed Ali .

Cet endroit qui est aussi le lieu où le légendaire sportif a appris à boxer avait rapidement été transformé en musée dédié à celui qui reste considéré comme le plus grand boxeur poids lourd de tous les temps. Cela n’a pas empêché le musée d’être fermé depuis 5 ans. Mais pour expliquer la note aussi salée, il faut noter que la vente de la maison familiale de Mohammed Ali s’accompagne de celle de deux maisons voisines, dont l’une a été transformée en centre d’accueil et l’autre envisagée comme un lieu de séjour de courte durée. Au total, les lieux développent près de 320 m² habitables. De quoi tenter de relancer une activité autour du champion décédé en juin 2016.

Jolie plus-value

Notons tout de même que le pari reste risqué et coûteux pour l’acheteur. Les vendeurs, quant à eux, feraient sans doute une bonne affaire. Le marché immobilier américain étant très transparent, on peut vérifier sur la plateforme en ligne Zillow que la maison familiale de Mohammed Ali avait été vendue en 2012 pour... 70.000 dollars. Quant aux deux autres maisons du lot, elles ont été vendues en 2015 et 2016, respectivement pour 40.000 et 50.000 dollars. Même si elles ont été rénovées et que ces deux maisons sont évaluées aujourd’hui à 190.000 dollars au total cela laisse encore une confortable plus-value. Et pour motiver les acheteurs, l’annonce rappelle que: «Une réflexion et un soin méticuleux ont été apportés à la restauration historique et représentent désormais une formidable opportunité pour le prochain propriétaire de gérer cette partie importante de l’histoire américaine.»