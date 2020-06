Découvrez les loyers ville par ville pour la rentrée étudiante

EXCLUSIF - La quasi-totalité des villes passées au crible affichent des loyers en hausse, selon une étude de Locservice, spécialisée dans la location entre particuliers.

Bien que les résultats du bac ne seront connus que le 7 juillet, la course aux logements étudiants est déjà lancée. En raison du Covid-19, ils sont basés, cette année, sur les notes du contrôle continu. «Beaucoup d'étudiants ont déjà une idée relativement précise de leurs résultats, ce qui accélère les recherches de logement», explique Richard Horbette, fondateur de Locservice.fr, site spécialisé dans la location entre particuliers. La levée de la distance maximale de 100 kilomètres facilite désormais les visites et les déménagements.

Avec l'éventuel basculement de locations Airbnb vers de la location longue durée classique, l'offre de logements disponible risque d'augmenter. Conséquence: les loyers pourraient baisser. En attendant, la tendance est clairement à la hausse. C'est ce qui ressort d'une étude de Locservice que Le Figaro publie en exclusivité.

Le loyer moyen d'un studio (recherché par 57% des étudiants, avec le T1), toutes charges comprises, s'élève ainsi à 506 euros en juin, selon la start-up qui a analysé 42 villes en France. Un chiffre en hausse de 1,2% sur les 12 derniers mois. À l'exception d'Évry (-1,61%) et du Havre (-0,25%) et Saint-Denis (0%), toutes les villes passées au crible ont vu leur loyer moyen augmenter durant cette période. Une nouvelle d'autant plus mauvaise que, dans le même temps, l'inflation, était quasi-nulle, selon l'Insee (+0,2%).

Les hausses vont de +0,13% à Nanterre (745 euros par mois) à +5,42% à Lyon (564 euros). À Paris, ville la plus chère de France (885 euros par mois), la hausse est plus limitée (+1,37%) même si elle reste bien plus élevée que l'inflation. À noter que neuf des villes les plus chères de France sont en Ile-de-France. Bordeaux et Lyon, deux des principales villes universitaires, arrivent juste après.

Même constat du côté des types de biens. À l'exception des T2 (42 m²) dont la hausse est quasi-nulle(+0,62% à 646 euros) sur un an, tous les autres ont vu leur loyer moyen augmenter depuis juin 2019, en France. Ainsi, les chambres étudiantes (14m²) se louent 402 € (+2,29%), les studios (23 m²) , 506 € (+1,2%) et les T1 (30 m²), 503 € (+1,41%).