Découvrez la réhabilitation spectaculaire du seul théâtre bleu de Paris

Fermé depuis près de 4 ans, cet écrin Art déco vêtu de bleu Lanvin et d’or doit rouvrir ses portes en septembre. Visite de chantier avec les architectes et le directeur du théâtre.

Un petit Ovni dans le monde du théâtre parisien. Le Daunou, bien connu des amateurs de comédie, situé à deux pas de la place Vendôme est un écrin d’à peine 450 places illustrant parfaitement l’ Art déco . Bâtie en 1921, cette salle est intimement liée à une série de femmes fortes, depuis la star du cinéma muet Jane Renouardt qui commande sa construction à sa dernière directrice, Denise Petitdidier, en passant par Jeanne Lanvin qui en a assuré la décoration intérieure. C’est à cette dernière que l’on doit l’une des spécificités de cette salle, la seule de la capitale à être vêtue de bleu et plus précisément du Bleu Lanvin, créé par la couturière.

Rappelons qu’à une lointaine époque la chose n’était pas rare, le bleu étant la couleur royale. D’ailleurs, le théâtre de la Reine à Versailles en est la preuve. Mais en dehors de ces exceptions, c’est le rouge qui s’est imposé un peu partout depuis le 19e siècle car c’est une couleur lumineuse (à une époque où la salle est allumée pendant le spectacle) offrant du contraste et mettant en valeur la scène aussi bien que les spectateurs. Enfin, dernière particularité de cette salle: elle est ornée d’une multitude de marguerites, fleur fétiche de Jeanne Lanvin , qui en a également fait le prénom de sa fille.

Inscrit aux Monuments historiques

Malgré tous ces atouts, le théâtre Daunou n’avait jamais eu droit à une vraie campagne de travaux. Son siècle d’existence commençait à se faire sentir. C’est à ce moment-là que le groupe 6e Sens Immobilier (spécialiste des restructurations) est entré en scène pour acquérir en 2020 l’ensemble de l’immeuble du 7, rue Daunou. Au total, près de 1900 m², mêlant le théâtre à proprement parler, ainsi que des bureaux et des logements dans la partie supérieure. Et c’est le même cabinet, le Studio Vincent Eschalier qui a géré le chantier des logements puis celui du théâtre avec la collaboration des architectes du patrimoine de l’agence M+O pour ce dernier, la salle de spectacle et sa façade sur rue étant inscrites aux monuments historiques depuis 1992.

«Il s’agit de restituer la salle dans son état historique, tout en effectuant un gros travail sur le plan pour faciliter les circulations et en améliorant la technique» , souligne Vincent Eschalier. Un travail sur le confort des spectateurs et des comédiens, sur l’accessibilité des personnes à mobilité réduite qui signifie une légère diminution du nombre de places assises, passant de 450 à 425. L’occasion aussi de réparer quelques modifications ou ajouts disgracieux pour retrouver la symétrie originelle de la salle. « On travaille avec la conservatrice des Monuments historiques, des architectes du patrimoine, mais aussi avec le directeur du théâtre et ces échanges sont fructueu x», précise l’architecte.

Pierre-Alain Leleu, autrefois administrateur de la Pépinière Opéra voisine, suit en effet le chantier pas à pas pour que les contraintes propres aux théâtres soient prises en compte. «La salle comportait une fosse d’orchestre mais comme nous allons nous concentrer sur la comédie et que cette fosse ne servait pas, nous l’avons supprimée pour en faire un stockage technique, explique-t-il. Nous nous sommes aussi posé la question d’installer des trappes ou des tampons d’apparitions, ces dispositifs permettant aux comédiens d’apparaître depuis le dessous de la scène. Mais c’était trop coûteux pour les rares fois où on utilise ces dispositifs.» En revanche, les comédiens auront droit à de nombreuses loges pouvant accueillir très confortablement douze comédiens et des habilleuses. Et désormais, l’accès depuis les loges pourra se faire des deux côtés de la scène alors qu’un seul était disponible auparavant.

Sculptures, bas-reliefs et peintures

Sur le chantier, près d’une quinzaine d’entreprises interviennent pour que tout soit prêt pour un lever de rideau attendu en septembre (avec «Un Mari idéal» d’Oscar Wilde mis en scène par Nicolas Briançon) entre spécialiste du staff, des lustres, des moquettes etc. Un gros travail est réalisé actuellement sur les sculptures, dorures et peintures. Il s’agit notamment de restituer les bas-reliefs et les fameuses marguerites dont les plus grandes font office d’appliques.L’encadrement de scène est également restauré et on retrouvera même, en partie hautele premier état de son décor animalier, avec paons et singes. Des éléments qui avaient disparu depuis l’incendie du théâtre en 1971. «Pour le plafond, nous avions envisagé une collaboration avec le directeur artistique de Lanvin pour nous proposer un décor de faune et de flore, à l’image des bas-reliefs du théâtre, se souvient Vincent Eschalier. Mais la conservatrice a estimé qu’il n’y avait aucun appui historique pour un tel choix.»

Le plafond conservera donc une couleur peinte unie. Reste encore à déterminer la bonne teinte! «Il y a eu plusieurs campagnes de relevés stratigraphiques pour déterminer la couleur d’origine, ce qui va coûter plus cher que la peinture elle-même, détaille Vincent Eschalier. Cela semble simple mais l’Art déco est tout en subtilité et il faut trouver la bonne nuance de jaune orangé.» Même difficulté pour le Bleu Lanvin qui varie selon les emplacements et les matériaux. Au final, la salle comptera pas moins de 4 nuances de bleu différentes. À chaque fois, il s’agit de retrouver au mieux l’état d’origine sans surjouer l’aspect pimpant et brillant. La rénovation recherche notamment un aspect patiné pour éviter le recours à des dorures brillantes à la feuille d’or.

Et puis le théâtre, c’est aussi un ensemble de fauteuils. Là aussi, ils valent le déplacement puisqu’ils ont été réalisés par Armand-Albert Rateau, considéré comme une référence de l’Art déco. Si tout une série de ces fauteuils ont été recréés à l’identique, une centaine des fauteuils d’origine, au niveau du second balcon ont pu être conservés et sont en cours de restauration. Quelques-uns, qui avaient été dispersés, ont même pu être rachetés pour revenir au bercail. Rendez-vous dans quelques mois pour découvrir tous ces changements confortablement installés.