Découvrez la nouvelle vie de cet ancien parking parisien

Des bureaux transformés en hôtel, un parking aérien réinventé en bureaux et un studio photo métamorphosé en salle de sport... Suivez cette ambitieuse réhabilitation urbaine sur 10.000 m² dans le 17e arrondissement de Paris.

Cette fois-ci, on tient le bon bout. Cet ambitieux programme immobilier qui doit réinventer un ensemble de 10.000 m² en plein 17e arrondissement de Paris avait vu son chantier démarrer il y a 4 ans... Mais la crise sanitaire est passée par là causant de gros retards. Et tout récemment encore, c’est une grosse fuite d’eau qui est venue créer quelques soucis supplémentaires. Mais tout sera prêt dans les mois qui viennent. Fidèle à son créneau, le groupe Galia, une entreprise immobilière familiale, restructure des immeubles devenus obsolètes en conservant le maximum de la structure d’origine.

Sur une parcelle très étendue, tout en longueur, agrégeant trois immeubles à vocations diverses (un immeuble de bureaux côté rue Legendre, un parking aérien dans le prolongement et un studio photo sur le côté), on retrouvera bientôt une boutique hôtel 5 étoiles avec spa, café-brasserie et restaurant en rooftop, des bureaux opérés ainsi qu’une salle de sport de 2000 m² avec piscine de 25 mètres en sous-sol et mur d’escalade . «Cette alliance de typologie d’immeubles en un même lieu est à ma connaissance unique, souligne Brice Errera, président du groupe Galia. Cela permettra d’assurer qu’il y ait de la vie en permanence sur ce site et il y aura une superbe unité esthétique de l’ensemble grâce à l’intervention du cabinet d’architectes d’intérieur new-yorkais Roman and Williams qui accompagne l’agence PCA-Stream sur ce projet. J’adore leur travail qui apporte beaucoup d’élégance tout en conservant un côté très brut.»

Baptisé «La Fondation»

Autre particularité du lieu qui s’appellera La Fondation (en référence à la fois au côté arty revendiqué de l’endroit qui accueillera plusieurs œuvres d’art et à ce que les fondations représentent pour un groupe immobilier) sera entièrement géré par le groupe Galia. Que ce soit pour l’hôtel, la restauration, la gestion des bureaux, de la piscine ou de la salle de sport, tout sera fait en interne sans recourir à des enseignes extérieures.

Si le projet conserve le fait de proposer des bureaux, ce ne sera plus au même endroit. L’immeuble donnant sur la rue Legendre va en effet accueillir 58 chambres sur 7 étages dont 3 luxueuses suites connectables entre elles. Au passage, les anciennes petites fenêtres laissent place à de vastes baies vitrées en pleine hauteur habillées de métal noir avec des boiseries habillant l’intérieur comme l’extérieur. «Ces grandes fenêtres permettront aux clients depuis leur chambre d’avoir l’impression de se plonger dans le film d’une rue faubourienne typique parisienne» , estime Brice Errera. Au rez-de-chaussée, un café-brasserie annoncera l’esprit contemporain des lieux tandis que le rooftop accueillera un restaurant à tendance bistronomique qui permettra de profiter des vues sur Paris. Sans oublier la présence de 1500 m² de jardins suspendus, terrasses, cours et mur végétaux. «Dans ce secteur très minéral, c’était important d’apporter ce poumon vert avec de la végétation qui dispose jusqu’à 1 mètre de pleine terre» , précise Brice Errera.

Rampe hélicoïdale

Quant aux bureaux, ils remplacent l’ancien parking aérien. Les recyclages de ce type de construction deviennent monnaie courante à mesure que le poids de la voiture baisse à Paris et le groupe Galia en compte 7 à différents stades de réhabilitation. Mais la transformation n’est pas chose si aisée et requiert généralement un renforcement de la structure du bâtiment comme cela a été le cas ici, aussi bien dans les fondations que dans les étages. Un nombre important de personnes sur un plateau de bureau s’avère en effet plus lourd que les voitures d’un parking. Par ailleurs, un escalier a été créé au rez-de-chaussée en lieu et place de la rampe hélicoïdale emblématique des lieux mais elle est conservée dans les étages pour des activités événementielles. D’ailleurs, au sommet la fin de cette rampe s’habille de bois pour accueillir des gradins. À l’exception d’un plateau, tous ces bureaux dit opérés (l’accueil, les services sont gérés par le propriétaire) sont d’ores et déjà loués. Et puisque l’on n’est jamais mieux servi que par soi-même, le groupe Galia va en profiter pour installer ses locaux et plus de 30 salariés à cette nouvelle adresse.

Quant à la partie sportive des locaux, elle est tout sauf anecdotique. D’ailleurs, les voisins pressent les responsables du chantier de questions sur la date d’ouverture des lieux. Sur ce bâtiment, seul le mur mitoyen a été conservé et toute la structure a été revue et les sous-sols creusés. Résultat: on y trouvera 2000 m² dédiés à la pratique sportive dont une piscine de 25 m (accessible gratuitement aux clients de l’hôtel) et de nombreuses salles pour progresser dans sa pratique, encadré par un coach. Et pour couronner le tout, un équipement très demandé actuellement fera son apparition en profitant de la belle hauteur sous plafond de cette salle: un mur d’escalade.