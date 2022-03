Déclaration d'impôts : les frais liés au télétravail de nouveau exonérés en 2022

La Direction générale des finances publiques (DGFiP) a annoncé mercredi 9 mars que l’exonération forfaitaire pour les télétravailleurs ayant reçu une allocation de leur employeur s'élève à 580 euros par an. Le seul moyen d'aller au-delà de ce montant est de déclarer ses frais professionnels.

Les frais liés au télétravail vont continuer d'être exonérés. Les salariés qui ont bénéficié d'une aide de leur employeur pour assurer leurs tâches en télétravail en 2021 ne devront pas la déclarer au moment de remplir la déclaration de revenus.

« Un recours élevé au télétravail en 2021 »

La Direction générale des finances publiques (DGFiP) l'a annoncé dans un communiqué ce mercredi 9 mars. Ce même dispositif avait été mis en place en 2021. Selon Bercy, « la lutte contre la propagation de l’épidémie de Covid-19 s’est à nouveau traduite par un recours élevé au télétravail à domicile en 2021 » .

Reprenant le principe de la mesure de l'année précédente, l'exonération est plafonnée. Ainsi, l'aide versée par l'employeur échappe à l'imposition quand elle n'excède pas 2,5 euros par jour, 55 euros par mois et 580 euros par an, précise Capital . Pour savoir si l'allocation a été versée et son montant, il suffit de consulter son bulletin de salaire.

Deux cas pour la déclaration de frais professionnels

Pour ceux qui préfèrent opter pour la déduction des frais professionnels et se passer de l’abattement forfaitaire automatique de 10 %, deux cas se présentent. Dans le cas où vous avez perçu une indemnité de télétravail, il faut choisir de la déclarer en tant que revenu, ou non. Vous le faites dans le premier cas, si vous la jugez inférieure à ce que vous avez dépensé. Sinon, vous ne la déclarez pas, mais « en contrepartie, vous ne pouvez pas déduire vos frais professionnels liés au télétravail à domicile » , pointe Bercy.

Si vous n'avez pas perçu d'indemnité de télétravail, vous pouvez ajouter une somme forfaitaire allant jusqu'à 580 euros dans votre déclaration et cela, sans justificatifs ou alors déduire le montant exact de vos frais de télétravail. Mais dans ce cas-là, il faut posséder tous les justificatifs. Car les services des impôts des particuliers (SIP) peuvent vous les réclamer à tout moment.