Crowdfunding immobilier : encore une année record

Crédit photo : 123RF

Année après année, les épargnants confirment leur intérêt grandissant pour le crowdfunding immobilier. Après une année record en 2021, le montant des fonds collectés en 2022 dépasse le milliard d'euros, avec un rendement toujours au-dessus des 9 %.

Pour la première fois, la collecte dépasse le milliard d'euros

Le marché du crowdfunding immobilier ne cesse de battre des records depuis ses débuts en 2012. Selon le site HelloCrowdfunding, en 2022, les plateformes de crowdfunding immobilier ont permis de collecter 1.269 millions d'euros, soit une hausse de 28 % après une année 2021 record qui avait vu la collecte progresser de 82 %.

Les plateformes en ligne, qui sélectionnent et proposent les projets aux particuliers, ont permis le financement 1.278 projets en 2022, un chiffre en progression de 18 %, après une hausse de 74 % en 2021.

La taille des projets financés est en progression constante : le montant moyen du financement est de 993.228 euros en 2022 contre 921.057 euros en 2021, 826.326 euros en 2020 et 689.150 euros en 2019. La loi Pacte, qui a fait passer en 2019 le plafond légal pour un projet de financement participatif de 2,5 millions à 8 millions d'euros, a contribué à cette évolution.

Un rendement annuel moyen de 9,49 % en 2022

Le crowdfunding immobilier continue à tirer son épingle du jeu : toujours selon le site HelloCrowdfunding, le rendement moyen des projets atteint 9,49 % en 2022 après 9,24 % en 2021. Depuis 2012, le rendement annuel moyen est de 9,5 %. La durée moyenne des projets est stable en 2022 à 21 mois.

La crise sanitaire a engendré de nombreux retards sur les chantiers de construction, aussi, le nombre de projets en retard de remboursement augmente (251 projets à décembre 2022 contre 165 à la même période en 2021). Toutefois, le taux de défaut reste très faible, de l'ordre de 0,3 %.

Quelles perspectives pour les prochains mois ?

Avec le retour de l'inflation et la hausse des taux d'intérêt, le marché de l'immobilier se durcit : les prix à la construction augmentent, les conditions de financement sont moins favorables et cela impacte à la baisse le nombre de programmes immobiliers dans le neuf. Toutefois, les plateformes de crowdfunding devraient proposer d'autres opportunités à leurs investisseurs notamment du fait des besoins à venir de rénovation énergétique de logements liés à la loi Climat.

Crowdfunding immobilier : rappel du fonctionnement

Lorsqu'un promoteur immobilier lance un projet, il créé une société dédiée à la gestion de la construction et à la commercialisation du programme. Pour se financer, la société emprunte auprès de particuliers via les plateformes de crowdfunding immobilier. En contrepartie du prêt, les épargnants récupèrent leur investissement à la fin du projet, augmenté des intérêts d'emprunt. Pour l'épargnant, les principaux risques sont le défaut du promoteur (s'il se trouve dans l'incapacité de rembourser le prêt, les épargnants perdent alors tout ou partie de l'épargne investie) et le retard de remboursement (le projet immobilier prend du retard et l'épargnant est remboursé après la date initialement prévue).