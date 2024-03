Crédit immobilier : victime d'une arnaque à l'apport personnel, elle perd 26 000 euros

De faux conseillers bancaires appellent leurs victimes pour soutirer notamment leur apport personnel. (illustration) (Pexels / Pixabay)

Plus d'un milliard d'euros. C'est le montant du préjudice estimé pour les victimes de fraudes au crédit immobilier selon la plateforme Meilleurtaux qui, comme d'autres professionnels du secteur, voit son nom usurpé par des escrocs. L'arnaque à l'apport personnel est de plus en plus courante. Sur des messageries cryptées, des formations sont même proposées aux apprentis escrocs, apprend-on dans un reportage diffusé dans le 20 heures de France 2 .

« Le sol se dérobe sous mes pieds »

Les journalistes de la chaîne publique évoquent le cas de Victoria. Cette jeune femme de 27 ans souhaitait acheter avec son compagnon une maison dans le Nord de la France. Le couple avait économisé 26 000 euros pour concrétiser son projet. Dans cette période caractérisée par des taux d'intérêt élevés, la mère de Victoria a fait des simulations sur le site Meilleurstaux... pensait-elle. Deux jours plus tard, un prétendu conseiller bancaire l'a appelée pour lui faire une offre alléchante.

A une condition : verser les 26 000 euros d'apport sur un compte bloqué pour garantir le prêt. Le couple s'exécute. Mais peu de temps avant de signer chez le notaire, plus aucune nouvelle du conseiller. La mère contacte donc la banque concernée qui lui apprend qu'elle a été victime d'une arnaque et que plusieurs cas similaires ont été recensés. « Le sol se dérobe sous mes pieds. J'avais ouvert un PEL quand elle était petite, elle y avait versé tous ses salaires d'étudiante » , confie la maman. « Tout s’est écroulé » , confirme sa fille.

Des formations en ligne pour les faux conseillers

En 2023, l'ACPR, le contrôleur des banques et des assurances, a recensé 1 262 sites frauduleux sur sa liste noire, disponible en ligne . En consultant des messageries cryptées, l'équipe de France 2 est tombée sur des formations clé en main pour se faire passer pour un conseiller bancaire de manière crédible.

Pour 150 euros, l'un de leurs interlocuteurs propose ses services : « Je vais t'expliquer comment avoir une bonne éloquence, c'est quoi les termes à utiliser. Par exemple, comment tu vas engager la conversation, comment tu vas faire valider les paiements, etc » . Dans ces affaires, une victime sur six ne retrouverait pas la somme qu'elle a engagée, selon France 2 .