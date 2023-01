Crédit immobilier : un taux d'usure plus réactif mais des taux d'intérêt en augmentation

Pendant six mois à compter du 1er février 2023, le taux d'usure va être recalculé tous les mois. Photo d'illustration. (lculé tous les mois. )

Contracter un prêt immobilier sera plus facile à compter du mercredi 1er février 2023, date d'entrée en vigueur de la révision mensuelle du taux d'usure, qui est le taux maximal auquel on a le droit d'emprunter. Les ménages seront en revanche toujours susceptibles de se heurter à la hausse du taux immobilier.

Le taux d'usure, taux maximal auquel les banques ont le droit de prêter de l'argent, sera révisé mensuellement pendant six mois à compter du mercredi 1er février 2023. Auparavant, ce taux d'usure sa valeur était calculée tous les trimestres sur la base des taux moyens constatés au cours des trois derniers mois. Or cette révision trimestrielle ne collait pas avec la hausse des taux d'intérêt des crédits immobiliers, explique BFM Immo . Revus tous les mois voire toutes les semaines, ces derniers augmentaient trop rapidement par rapport au taux d'usure.

Des prêts difficiles à obtenir

En pratique, cette inadéquation s'est traduite par le blocage de nombreux dossiers. Le nombre de crédits immobiliers accordés aux ménages a d'ailleurs baissé de 20,5 % en 2022 par rapport à 2021. Avec cette révision mensuelle, les emprunteurs vont donc pouvoir contracter plus facilement un prêt, mais à un taux plus élevé. D'après l'Observatoire Crédit Logement CSA, le taux immobilier moyen était de 2,34 % en décembre 2022 et sa valeur moyenne provisoire atteignait 2,52 % à la mi-janvier 2023, contre 1,06 % en janvier 2021.

A compter du 1er février 2023, le taux d'usure sera fixé à 3,79 % pour les emprunts immobiliers sur une durée de 20 ans et plus (contre 3,57 % jusqu'à présent), à 3,53 % pour ceux de moins de dix ans et à 3,71 % pour les prêts sur une période comprise entre 10 et 19 ans. D'après Julie Bachet, directrice générale de Vousfinancer.com , cette révision mensuelle du taux d'usure n'est cependant pas dénuée de risque.

Les effets de l'inflation

Elle pourrait en effet « contribuer à l'accélération de la remontée des taux de crédit qui pourraient atteindre 4% sur 20 ans dès cet été » , a analysé l'experte. Cette dernière a néanmoins estimé qu'il vaut mieux « emprunter à 4%, surtout avec une inflation à 6%, que de ne pas pouvoir obtenir un crédit et renoncer à son projet immobilier ». C 'est la situation à laquelle sont confrontés depuis l'été dernier de nombreux emprunteurs disposant pourtant d'un apport.