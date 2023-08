Crédit immobilier : les taux d'intérêt devraient atteindre 5 % d'ici les prochaines semaines

Les taux d'intérêt n'avaient pas connu un tel niveau depuis la crise de 2008. (Illustration) (OleksandrPidvalnyi / Pixabay)

Publiés mardi 29 août 2023 au Journal officiel, les taux d'usure ont de nouveau été relevés pour la rentrée. Les banques peuvent désormais prêter à plus de 5 %, atteignant des niveaux jamais vus depuis 2008. Et pour cause : un ménage qui pouvait emprunter 300 000 euros il y a deux ans ne pourra en obtenir que 200 000 d'ici quelques semaines.

La rentrée va rimer avec hausse des taux d'intérêt. Publiés au Journal officiel mardi 29 août 2023 , les nouveaux taux d'usure ont été relevés pour le mois de septembre. Ils culminent désormais à 4,23 % pour les crédits de moins de dix ans, 5,28 % pour ceux de dix ans à moins de 20 ans et 5,56 % pour les prêts sur plus de 20 ans, rapporte BFM Immo .

En d'autres termes : les banques peuvent aujourd'hui prêter à plus de 5 %, le taux d'usure étant le taux maximum légal que les établissements de crédit peuvent pratiquer lorsqu'ils accordent un prêt. Cela faisait quinze ans que ces taux n'avaient pas atteint un tel niveau, s'alarment nos confrères. Les crédits seraient désormais presque aussi chers qu'en 2008.

L'exigence des banques

Si pour l'heure les banques continuent de pratiquer des taux de 4 % à 4,5 %, ces derniers devraient progressivement augmenter au fil des semaines. Une hausse qui, fatalement, va porter un coup à la capacité d'emprunt des ménages français. Par exemple : un ménage qui pouvait emprunter 300 000 euros il y a deux ne pourra obtenir que 200 000 euros avec un taux à 5 %.

Or cette dégringolade de la capacité d'emprunt s'accompagne d'une complexification des procédures. De plus en plus exigeantes, les banques demandent désormais aux particuliers de mettre 20 % d'apport personnel sur la table pour pouvoir accéder au crédit, selon le courtier Vousfinancer cité par BFM Immo . Enfin, nos confrères pointent du doigt le diagnostic de performance énergétique (DPE) : dans la lignée de l'interdiction progressive des passoires énergétiques, les banques réclament davantage d'apport lorsque les logements sont mal notés. Pour rappel, les habitations notées G et F seront respectivement interdites à la location en 2025 et 2028.