Crédit immobilier : les dossiers qui dépassent les 40 % d'endettement en nette augmentation

Selon le courtier Meilleurtaux.com, le nombre de dossiers déposés par ses clients avec un taux d'endettement compris entre 35 et 40 % est passé de 8,1 % en janvier 2021 à 13,2 %. Dans le même temps, les dossiers avec un taux d'endettement supérieurs à 40 % ont bondi de 22,1 % à 30,45 %.

Lors d'un projet d'emprunt en vue de l'acquisition d'un bien immobilier, le taux d'endettement ne doit théoriquement pas dépasser les 35 %. Mais avec la conjoncture actuelle, entre les taux qui remontent et les prix qui ne baissent pas significativement, la situation est parfois plus compliquée, comme le révèle le dernier observatoire de Meilleurtaux cité par nos confrères de BFMTV.

45 % des dossiers non-finançables sans dérogation

« Entre janvier 2021 et mars 2023, la part des dossiers finançables (sans dérogation, soit avec un taux d'endettement inférieur à 35%, NDLR) reçus sur Meilleurtaux chute de 70 % à 56 % uniquement en raison de la hausse des taux. Les dossiers non-finançables (toujours sans dérogation, NDLR) en mars 2023 représentent 45 % des dossiers. C’était 30 % il y a 2 ans et moins de 35 % début 2022 » , pointe le spécialiste du courtage.

Pire, si les taux venaient à remonter aux alentours de 3,50 %, Meilleurtaux assure qu'il serait possible d'observer une baisse de 17% des finançables par rapport à aujourd’hui.

Une hausse des taux qui ampute le pouvoir d'achat

Face à la hausse des taux, les candidats à l'acquisition d'un bien immobilier ont vu leur pouvoir d'achat chuter drastiquement à niveau de rémunération égal. « Ce qu’il faut retenir, c’est que pour compenser la hausse des taux entre 2022 et 2023, il faut à un ménage gagner près de 20% de plus » , a déclaré Maël Bernier, directrice de la communication et porte-parole de Meilleurtaux.