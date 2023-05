Crédit immobilier : le taux d'endettement maximal de 35 % ne bougera pas, annonce Bruno Le Maire

Bruno Le Maire ne compte pas augmenter le taux d'endettement maximal. Illustration. (nattanan23 / Pixabay)

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a annoncé ce lundi, sur BFMTV et RMC, qu'il ne comptait pas relever le niveau d'endettement maximal pour faciliter l'accès au crédit. Le gouvernement envisagerait néanmoins de revoir le taux des dérogations offertes aux banques.

Les professionnels de l'immobilier tirent la sonnette d'alarme dans une lettre ouverte publiée ce lundi 15 mai dans Le Parisien . Ils s'inquiètent de « l’accès au crédit qui s’est considérablement durci en dix-huit mois » . Interrogé sur BFMTV et RMC , le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a cependant prévenu : il ne compte pas augmenter le niveau d'endettement maximal.

« On a parfaitement conscience de la gravité de la situation sur le logement. Et nous apporterons des solutions. Les 35 % de niveau d'endettement maximal ne bougeront pas » , a-t-il expliqué. « Ce que je ne veux pas, (c'est) régler la crise du logement en endettant massivement les Français et de manière déraisonnable. Cela créerait de l'instabilité et des risques financiers, c'est une mauvaise option » , a ajouté le ministre.

Assouplir le taux des dérogations appliquées aux banques

La limite à 35 % est jugée trop restrictive par les professionnels du secteur pour certains dossiers. En effet, selon eux, des ménages aisés peuvent dépasser ce taux sans être en difficulté financière, surtout s'il s'agit d'investissement locatif.

Si le ministre ne veut pas toucher au taux d'endettement, il pourrait lâcher du lest sur les dérogations accordées aux banques. « En revanche, il y a des possibilités de dérogation qui sont offertes aux banques, les fameux 20 % sur lesquels des souplesses peuvent être envisagées. Nous y travaillons avec le gouverneur de la Banque de France » , a indiqué Bruno Lemaire.