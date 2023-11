Crédit immobilier : l’apport personnel moyen atteint 72 000 euros, un record

Aujourd'hui, pour emprunter 300 000 euros, il faut que le ménage gagne environ 5 300 euros par mois. (AlexanderStein / Pixabay)

Obtenir un prêt immobilier est depuis plusieurs mois compliqué. Mais la difficulté vient de franchir un pas supplémentaire. En effet, si la hausse des taux d’intérêt ralentit, les revenus nécessaires pour pouvoir contracter un crédit sont très élevés. C’est ce que révèlent les chiffres du courtier Finance Conseil relayés par BFM Immo .

5 300 euros de revenus

Ainsi, aujourd'hui, pour emprunter 300 000 euros, il faut que le ménage gagne environ 5 300 euros par mois. Cela représente 1 000 euros de plus par rapport à l’année précédente. Une augmentation colossale pour bon nombre de Français quand on sait que que le salaire médian en France est de 2 000 euros, rappelle Europe 1 .

« Pour des gens qui gagnent 4 000 euros, effectivement, on ne va pas pouvoir emprunter plus de 230 000 euros. Il va falloir mobiliser sinon davantage d'apport pour baisser le montant de crédit nécessaire » , a expliqué à la radio la directrice juridique de Finance Conseil.

Un apport plus important

Par conséquent, l’apport personnel est lui aussi à la hausse. Il atteint en moyenne 72 000 euros, soit 10 000 euros de plus que l’année passée. Un record. Si les banques demandent des apports plus élevés, les acheteurs préfèrent également piocher dans leurs économies pour réduire le prêt immobilier.

Il ne s’agit là que d’une moyenne. Le chiffre dépend du marché immobilier, et donc des régions. L'apport moyen atteint 272 000 euros en Île-de-France et dépasse les 90 000 euros en Auvergne-Rhône-Alpes. Dans les Hauts-de-France, le montant moyen de l’apport personnel est passé de 31 000 à 76 000 euros en un an.