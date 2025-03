Crédit immobilier : grâce à la baisse des taux, plus de 80 % des dossiers sont aujourd'hui finançables

Certains candidats à l'achat immobilier, exclus du marché du crédit il y a quelques mois, peuvent à nouveau espérer concrétiser leur projet. (illustration) (Pixabay / Aymanejed)

Le marché immobilier se porte mieux. Il y a de plus en plus de candidats à la propriété, selon le 41e observatoire du crédit immobilier publié par Meilleurtaux et relayé par BFM Immo . En novembre 2023, le courtier comptabilisait 21 299 demandes de crédits immobiliers. En septembre 2024, ce chiffre était déjà remonté à 48 000 et la hausse se poursuit puisqu'en janvier 2025, 54 000 demandes ont été enregistrées sur la plateforme.

Cette embellie tient à la baisse des taux immobiliers et à la volonté des banques de séduire les meilleurs profils. En septembre 2024, les taux oscillaient entre 3,50 et 3,90 % pour un crédit sur 20 ans. En ce mois de mars 2025, la tendance se confirme puisque 70 % des banques offrent des taux inférieurs à 3,70 % sur 20 ans.

Des projets plus faciles à financer

« Grâce aux évolutions positives des taux, le paysage continue de s’éclaircir pour le foyer "moyen"qui, avec des revenus nets mensuels de 4 000 euros, aura la capacité d’emprunter 20 000 euros supplémentaires » , précise Maël Bernier, porte-parole de Meilleurtaux.

La règle des 35 % d’endettement devient ainsi moins contraignante et peu de candidats sont exclus du marché du crédit. « Nous constatons une augmentation très nette des dossiers finançables c’est-à-dire répondant aux critères d’endettement. Aujourd’hui 8 dossiers sur 10 répondent positivement aux contraintes et moins de 10 % seulement sont totalement infinançables » , explique Maël Bernier.