Crédit immobilier : certains emprunteurs pourraient payer plus cher à cause de la réforme des retraites

Le taux de sinistralité, qui correspond au ratio utilisé par les assureurs pour déterminer leurs tarifs, serait en hausse logique pour les prêts remboursés après 62 ans (nattanan23 / Pixabay)

Dans certains cas, la réforme des retraites imaginée par le gouvernement pourrait accroître le tarif des assurances emprunteurs. Cela concernerait essentiellement les emprunteurs qui souscrivent un crédit après l'âge de 40 ans car le taux de sinistralité risque d’augmenter pour les prêts remboursés après 62 ans.

La réforme des retraites examinée en ce moment par le Sénat pourrait avoir un impact négatif dans certains cas sur les assurances emprunteurs. En effet, pour les personnes souscrivant à un crédit immobilier après l'âge de 40 ans, le tarif de leur assurance emprunteur risque d'augmenter, rapporte Capital .

En cas d'adoption définitive de cette réforme des retraites, les assureurs pourraient bien devoir augmenter légèrement leurs tarifs sur les assurances emprunteurs dans certains cas. Le taux de sinistralité, qui correspond au ratio utilisé par les assureurs pour déterminer leurs tarifs, serait en hausse logique pour les prêts remboursés après 62 ans. Et pour cause, les personnes contraintes de travailler deux ans de plus auraient plus de risques de se retrouver en incapacité temporaire ou totale de travail.

Que les assureurs privés ?

Selon le comparateur d'assurances en ligne Magnolia.fr, les assureurs privés pourraient augmenter leurs tarifs de 2 à 5 % avec cette réforme des retraites dans ces cas particuliers. En revanche, les banques qui proposent leur propre assurance bénéficieraient d'une marge financière suffisante pour ne pas avoir besoin de faire croître leurs tarifs d'assurances emprunteur.