Crédit : est-il encore judicieux de renégocier le taux d'un prêt immobilier ?

Si vous n'avez pas encore fait racheter ou renégocier votre emprunt immobilier, c'est peut-être le bon moment. (Crédit photo: © Fokussiert - stock.adobe.com)

Les taux de crédit immobilier sont au plus bas. Cela vaut-il encore le coup de renégocier son crédit pour obtenir des conditions financières plus avantageuses ?

Par MoneyVox,

En matière de crédit, 2021 est une année remarquable grâce à des taux d'intérêt au plus bas depuis le record de 2019. Si vous n'avez pas encore fait racheter ou renégocier votre emprunt immobilier, c'est peut-être le bon moment. Il en va de même si votre renégociation remonte à plusieurs années. Source d'économies, faire racheter son crédit immo à un meilleur taux est une excellente idée, à condition de prêter attention à certains détails.

Pourquoi renégocier ou faire racheter un prêt immo ?

Les dernières années, marquées par la faiblesse historique des taux d'intérêt, ont permis l'essor des opérations de rachat de crédit et de renégociation. Petit récapitulatif des termes employés : une renégociation consiste à faire réviser son taux d'intérêt par sa banque actuelle. Le rachat de prêt, quant à lui, concerne l'octroi d'un financement par une nouvelle banque, l'ancien crédit étant ainsi remboursé. On parle également de regroupement lorsque l'opération concerne plusieurs emprunts différents.

Dans tous les cas, rachat et renégociation ont le même objectif : alléger le coût du crédit. Ceci peut prendre plusieurs formes. Tout d'abord, l'emprunteur peut conserver ses mensualités actuelles et faire diminuer la durée de remboursement. Il est ainsi possible d'économiser sur le coût global du crédit. Seconde option : conserver la même durée et réduire la mensualité. Ceci permet de gagner en pouvoir d'achat, de se consacrer à d'autres projets, de souscrire un nouvel emprunt, de rétablir une situation financière difficile ou encore de réduire son taux d'endettement.



L'intérêt d'un rachat ou d'une renégociation est certain. Et pourtant, Maël Bernier, directrice de la communication chez Meilleurtaux, livre le constat suivant : « A l'été 2019, les rachats de prêts ont représenté quasiment 50 % de notre activité. Aujourd'hui, nous sommes en dessous de 20 % ». Comment expliquer une telle baisse alors que les taux ne cessent de diminuer ? La raison est simple : de nombreux Français ont déjà fait renégocier ou racheter leur emprunt au cours des dernières années. Si vous êtes dans ce cas, ne faites pas l'impasse sur un nouveau rachat de prêt. En effet, il est tout à fait possible d'obtenir à nouveau un meilleur taux d'intérêt.

Comment s'assurer de faire des économies grâce à une renégociation ?

Avant de se lancer dans une renégociation ou un rachat de crédit, il faut rester vigilant sur la rentabilité finale de l'opération. En effet, certains frais viennent diminuer les économies réalisées sur le taux d'intérêt. Lors de la renégociation dans votre banque, soyez notamment attentif aux frais appliqués. Si vous optez pour un rachat de crédit immo, aux frais de dossier, il faudra aussi ajouter les frais pour la nouvelle garantie, les éventuels frais de mainlevée d'hypothèque et les pénalités de remboursement anticipé. Dans le cadre d'un prêt immobilier, ces indemnités sont légalement fixées à 6 mois d'intérêt au taux actuel dans la limite de 3% du capital restant dû.

D'une manière générale, une renégociation ou un rachat peuvent être des opérations pertinentes si le nouveau taux d'intérêt est inférieur de 0,30 %, pour des montants empruntés élevés et des durées de remboursement longues, à 1 % par rapport à l'ancien. De même, un crédit récemment souscrit est celui qui permettra de faire le maximum d'économies, puisque dans les premières années de remboursement, l'emprunteur paie essentiellement des intérêts.