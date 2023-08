Coût de la vie étudiante : quelles sont les villes les plus chères de France ?

Le coût de la vie étudiante va augmenter en moyenne de 6,47 % pour cette année 2023-2024. Photo d'illustration. (StockSnap / Pixabay)

Le syndicat Unef a publié ce mardi les chiffres du coût de la vie étudiante dans les différentes villes de France. Ce classement révèle d'importantes inégalités et montre que l'Ile-de-France reste de loin la région la plus chère avec 9 villes dans le top 10.

Le syndicat Unef a révélé ce mardi 22 août son classement des villes étudiantes françaises les plus chères. L'organisme s'est intéressé aux 47 plus grosses villes universitaires de France métropolitaine, dans cette étude relayée par Le Parisien . Sans surprise, Paris arrive en tête et le top 10 est entièrement constitué de villes d'Ile-de-France à l'exception de Nice (Alpes-Maritimes) qui arrive à la 8e place avec un coût mensuel de 1 307 €.

Paris de loin la ville la plus chère pour les étudiants

Dans la capitale, ce coût grimpe à 1 557 €, en hausse de 4,66 % sur un an, notamment en raison d'un loyer moyen qui culmine à 881 €. Nanterre et Créteil (1 412 € dans ces deux villes) complètent ce podium peu reluisant. A l'autre bout de l'échelle, c'est Limoges qui se distingue avec un coût mensuel estimé à 1 027 €, en hausse de 5,51 % par rapport à l'année dernière. Elle devance Le Mans (1 031 €) et Pau (1 036 €).

Guyancourt (Yvelines) présente de son côté la plus forte augmentation du coût de la vie étudiante avec une hausse de 8,86 % par rapport à l'année 2022-2023. Elle devance Le Havre (+7,31 %) et Chambéry (+6,85 %).

Plus de 1 000 € par mois dans toutes les grandes villes

L'Unef précise que la vie étudiante n'aura jamais coûté aussi cher que cette année. En raison de l'inflation, le coût va augmenter de 6,47 % en moyenne dans le pays. Transports, alimentation, énergie, logements : comme tous les Français, les étudiants vont subir la hausse des prix.

Les loyers, premier poste de dépenses des étudiants, augmentent en moyenne de 1,89 %. Mais dans certaines villes comme Guyancourt, cette hausse flirte avec les 10 %. Au final, aucune ville ne voit son coût de la vie baisser cette année et, pour la première fois en France, le budget mensuel de la vie étudiante a dépassé les 1 000 € dans les 47 villes.