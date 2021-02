Côtes-d'Armor : 18 communes privées de permis de construire à cause de leurs réseaux d'eau vétustes

Les réseaux d'assainissement de l'eau et les stations d'épuration sont vétustes et ne sont plus adaptées aux besoins du territoire. (illustration) (Pixabay / dimitrisvetsikas1969)

Constatant la vétusté du réseau d'assainissement collectif, le préfet des Côtes-d'Armor a bloqué tous les permis de construire dans 18 communes situées entre Guingamp et Paimpol (Côtes-d'Armor). Les associations de défense de l'environnement se félicitent de cette décision, mais les représentants de l'agglomération y voient une entrave au développement du secteur.

La délivrance de permis de construire est à l'arrêt dans plusieurs communes de Guingamp Paimpol Agglomération (GPA). Thierry Mosimann, le préfet des Côtes-d'Armor, a décidé en janvier dernier d'interdire toute nouvelle construction dans 18 des 57 communes de l'agglomération. Il s'agit majoritairement de communes situées sur la bande littorale, rapporte Le Télégramme relayé par Capital.

Des réseaux d'assainissement jamais rénovés

Cette décision radicale a été prise en raison de la vétusté des réseaux d'assainissement collectif et des stations d'épuration situés dans ce secteur. Une station de la commune de Guingamp « rejette directement les eaux usées dans le Trieux, 90 jours par an », explique Gilles Huet, de l'association Eau et Rivières de Bretagne. Il ne s'agit malheureusement pas d'un cas isolé.

Les réseaux d'assainissement du secteur n'ont jamais été rénovés et leur capacité de traitement est bien en deçà de la demande, en forte augmentation. Les associations de défense de l'environnement applaudissent la réaction du préfet. De leur côté, les élus de Guingamp Paimpol Agglomération déplorent une décision qui entrave le « développement démographique et économique » du secteur.

Eaux usées rejetées à la mer

Cependant, il y a urgence. Sur cette bande littorale, on ne trouve qu'un seul réseau d'eau. En cas de forte pluie, « les stations se retrouvent incapables de traiter cette énorme charge hydraulique et tout part à la mer », assure Thierry Burlot, vice-président de la région Bretagne en charge de l'environnement.

Pour améliorer le système d'assainissement d'eau, il faudrait investir plus de deux milliards d'euros sur la prochaine décennie, souligne Capital. Une somme qu'il faudra, quoiqu'il arrive, consacrer à cet immense chantier. En effet, 400 000 nouveaux habitants devraient s'installer en Bretagne d'ici 2040, selon des chiffres de l'Insee.