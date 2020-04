Coronavirus: le conflit entre notaires et agents immobiliers n'est pas clos

DOCUMENT - La Fédération nationale de l'immobilier est accusée d'avoir publié des chiffres «fantaisistes» sur l'impact du coronavirus sur le marché.

Le conflit entre les agents immobiliers et les notaires, accusés de ralentir l'activité du marché, était censé être clos. Le ministre chargé du Logement l'avait lui-même acté la semaine dernière. «Nous sommes tous animés par la volonté de faire bloc», a déclaré au Figaro Julien Denormandie. Début avril, un décret autorise la signature des actes de vente à distance, censé fluidifier un peu plus le marché immobilier et ainsi mettre fin au bras de fer entre les deux professions.

Deux semaines plus tard, la hache de guerre est déterrée. À l'origine, une étude d'impact publiée par la Fédération nationale de l'immobilier (Fnaim). Son président Jean-Marc Torrollion redoute, si le confinement se prolonge, la fermeture de 3000 agences et la suppression de 20.000 emplois. Et ce n'est pas tout: selon la Fnaim, près de 100.000 transactions sont au point mort ou peinent à être finalisées, faute de pouvoir réunir toutes les parties prenantes. Des blocages auxquels la signature à distance des actes est censée mettre fin. Encore faut-il que l'office notarial ou les vendeurs et acheteurs soient équipés d'un système de visioconférence.

Des chiffres que le président du Conseil supérieur du notariat (CSN) conteste farouchement sans toutefois en avancer d'autres. «Depuis le début de la crise sanitaire, vous n'avez de cesse que d'asséner des chiffres de manière péremptoire sans jamais apporter aucune démonstration de ce que vous avancez», déclare Jean-François Humbert s'adressant à Jean-Marc Torrollion, dans un courrier daté du 10 avril (voir ci-dessous).

Une lettre à laquelle le président de la Fnaim a répondu par une autre datée du 14 avril adressée son homologue notaire (voir ci-dessous). «Ce courrier est vexatoire et remet en cause la qualité des sources d'une fédération patronale dont la légitimité est incontestable», rétorque Jean-Marc Torrollion.

Concernant les 3000 agences menacées de fermeture, la Fnaim a réalisé, fin mars, un questionnaire en ligne auxquels ont répondu plus de 2000 adhérents (sur les 7000 qui la composent). «Nous connaissons le taux d'utilisation du chômage partiel par métier et type de structure ainsi qu'en nombre de jours la situation de leur trésorerie», explique Jean-Marc Torrollion.

Quant aux 100.000 projets d'achats en attente de finalisation, la Fnaim affirme s'être basée sur le volume enregistré en 2019. Près d'1,1 million d transactions ont été réalisées l'année dernière, soit un peu moins de 300.000 par trimestre et donc aux alentours de 100.000 pour le seul mois de mars. «Je pense même que ce nombre avoisine les 150.000», glisse-t-il.

Attaqué sur la légitimité de la Fnaim - qui «ne représente qu'une petite partie des agences» selon le président du Conseil supérieur du notariat, son président répond qu'il «représente 50,34% de la branche professionnelle». En revanche, il reconnaît qu'un gros tiers seulement (36%) de ses adhérents (agents, administrateur, syndics...) font de la transaction pure.

Avec la fin du confinement prévu pour le 11 mai, les agences immobilières devraient progressivement rouvrir leurs portes. Une bonne nouvelle pour le marché à l'arrêt depuis un mois. «Au niveau local, nous avons renoué le contact avec les notaires. Nous avons tous la volonté de nous remettre au travail», souligne Jean-Marc Torrollion. Espérons que ce soit bientôt le cas au niveau national. «Seul compte la mobilisation des professionnels pour maintenir, dans notre pays, un niveau d'activité le moins ralenti possible et pour préparer la sortie de cette crise sanitaire», explique de son côté Jean-François Humbert.