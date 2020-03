Coronavirus : la Région Nouvelle-Aquitaine crée un fonds de 50 M€ pour les TPE et les associations en difficulté

En comptant sa participation à l'effort national et les dispositifs d'aide mis en place localement, la Région Nouvelle-Aquitaine prévoit de consacrer 50 millions d'euros à l'assistance aux entreprises et associations dont l'activité et les revenus sont frappés de plein fouet par le coronavirus. Plusieurs programmes sont mis en place et les sociétés en difficulté mais non-éligibles à certains dispositifs bénéficieront elles aussi d'un coup de pouce.

La région Nouvelle-Aquitaine a débloqué 50 millions d'euros destinés à l'aide aux entreprises devant faire face aux conséquences de l'épidémie de coronavirus. Le président du conseil régional Alain Rousset a tout d'abord annoncé que son territoire verserait 20 millions d'euros au fonds national de solidarité avec les très petites entreprises. D'un montant total d'un milliard d'euros, ce dernier est placé sous la responsabilité conjointe des régions françaises et du gouvernement, indique Le Républicain.

Un coup de pouce de 1 500 euros

Ce dispositif à l'échelle nationale permettra d'accorder d'ici la fin du mois une allocation forfaitaire automatique de 1 500 euros à chaque société en difficulté et dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 250 000 euros. Les régions prendront aussi en charge une part de l'assistance réservée aux entreprises générant entre 250 000 et 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an.

La Nouvelle-Aquitaine a par ailleurs annoncé d'autres programmes mis en place pour soulager les acteurs du monde associatif et entrepreneurial. Dix millions d'euros sont consacrés par la Région pour abonder les emprunts accordés par la Banque Publique d'investissement (Bpifrance) aux sociétés. Cinq millions d'euros sont par ailleurs dédiés à des subventions directes aux associations actives dans les secteurs du sport, de la culture et de l'Economie Sociale et Solidaire.

Aucune entreprise laissée de côté

Des prêts d'urgence à hauteur de 15 millions d'euros au total sont disponibles pour les entreprises connaissant des difficultés mais non concernées par les dispositifs d'aide précédemment cités. Il s'agit avec ce programme de venir en aide « aux acteurs qui passeraient entre les mailles de ces dispositifs, notamment dans les secteurs agricoles et agroalimentaires, et plus largement celles déjà en difficultés avant la crise et qui ne sont plus dans la zone radar des banques », explique Alain Rousset.

Une cellule d'écoute et de veille est en train d'être installée dans la région avec le concours des associations, des Chambres des métiers et des Chambres de commerce et d'industrie. Elle a pour but de fournir aux entrepreneurs un accompagnement personnalisé. « Nous devons dès maintenant nous projeter dans l'après crise du coronavirus et préparer la reprise économique », a néanmoins estimé Alain Rousset en s'adressant au Premier ministre.