Toute construction neuve a un impact environnemental. Pour le limiter, l’emploi de béton bas carbone est une solution.

Constructions neuves, miser sur le béton bas carbone-iStock-Santipong Poodok

Le bâtiment et l’environnement

D’après les nombres publié fin 2022 par le Ministère de la Transition Écologique et de la Cohésion des territoires, le secteur du bâtiment représente plus de 40 % des consommations énergétiques annuelles françaises. En parallèle, il est responsable de 23 % des émissions de gaz à effet de serre. Et le béton est loin d’être irréprochable puisque selon l’ONU environnement, la production de ciment, ingrédient phare du béton, représente 7 % des émissions de CO2 à l’échelle mondiale. Mais alors, comment faire baisser ces différents taux ? L’emploi de matériaux plus écologiques est une piste à creuser. Le béton bas carbone en fait partie.

Le béton bas carbone

L’empreinte carbone, exprimée en tonnes/kg eq.CO2, correspond aux émissions de gaz à effet de serre d’un produit durant son cycle de vie. Le béton bas carbone a une empreinte inférieure à celle d’autres bétons. Quels matériaux permettent de réduire le recours au « clinker », un constituant du ciment obtenu suite à la calcination - émettrice de CO2 - d’un mélange d’acide silicique d’alumine, d’oxyde de fer et de chaux ? Il y a le laitier de sidérurgie que la décarbonation du secteur va cependant rendre plus rare. Citons également : - l’argile calciné cuit à basse température ; - les cendres volantes ; - le métakaolin (forme calcinée de l’argile blanche)... S’il est plus « eco-friendly », le béton bas carbone est aussi relativement peu utilisé. D’après Jean-Marc Golberg, entre autres président du Syndicat du béton prêt à l’emploi (SNBPE), moins de 10 % des constructions neuves en emploient.

La RE 2020 : un coup de boost pour le béton bas carbone ?

La RE 2020 (réglementation environnementale) est entrée en vigueur en janvier 2022 et son objectif est double : améliorer les performances énergétiques des bâtiments et réduire leur consommation d’énergie. La mise en place de la RE 2020 contraint le secteur du bâtiment à revoir ses habitudes. C’est pourquoi, Jean-Marc Golberg se montre optimiste quant à une utilisation de plus en plus répandue du béton bas carbone. La RE 2020 « impose des normes de CO2 au mètre carré construit, contraignantes et évolutives avec des seuils d’émissions qui diminuent jusqu’en 2031 » rappelle-t-il. D’ailleurs, même si le béton bas carbone est plus cher, on note d’ores et déjà une évolution des habitudes dans le secteur du BTP.

Bois, terre crue… D’autres matériaux plus « écolo »

La construction bas carbone permet de réduire l’impact environnemental du secteur de la construction et d’économiser diverses ressources naturelles comme l’eau. C’est également une façon de construire plus saine pour les occupants des bâtiments bas carbone. Utiliser moins de béton, en employant davantage de bois ou encore de terre crue par exemple, est une piste à creuser. Pour les fondations des bâtiments et autres ponts, il est toutefois irremplaçable. Pour accompagner les professionnels, il existe une plate-forme collaborative, « le Hub des prescripteurs bas carbone » (partenariat entre Carbone 4 et l’Institut Français pour la Performance du Bâtiment).