Consommation : face à l'inflation, les vols d'articles se multiplient aux caisses automatiques

Une hausse des vols est constatée dans les supermarchés équipés de caisses automatiques. (Illustration) (Tumisu / Pixabay)

Les vols se multiplient dans les supermarchés équipés de caisses automatiques. En effet, de plus en plus de clients tentent de défier le système en ne scannant pas tous leurs articles. Pour contrer ce phénomène lié à la hausse des prix, les magasins envisagent d'installer des caméras plus sophistiquées au-dessus des caisses.

Avec l'inflation, un phénomène est de plus en plus observé dans les supermarchés équipés de caisses automatiques : certains clients omettent volontairement de scanner leurs articles. Cela peut concerner « un paquet de pâtes » ou « de la viande » , comme le confesse une consommatrice interrogée par nos confrères de TF1 . Et d'ajouter : « Je scanne un maximum d'articles, et puis généralement le dernier je fais semblant de l'avoir oublié, je le passe comme ça et je le mets directement dans mon sac. Ou alors, je le laisse dans mon sac. »

Même constat pour une étudiante : « Je fais quand même passer beaucoup d'articles, il y en a peut-être deux ou trois que je ne fais pas passer. Donc, je dirais même pas dix euros par semaine » , témoigne-t-elle. Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux depuis des années, un homme partage même sa méthode pour tromper les caisses automatiques. Ce dernier pèse une bouteille de vodka sur la balance des fruits et légumes et colle l'étiquette de banane sur cette dernière. « Voilà les gars, une petite bouteille à 30 balles à... 2 euros » , se félicite-t-il.

Limiter les vols

De leur côté, les supermarchés essaient de limiter le nombre de vols grâce notamment à un écran sur lequel les employés voient en temps réel chaque article scanné. « Je regarde si ça correspond bien visuellement dans les caisses, et aussi sur l'écran » , explique l'un d'entre eux à TF1 .

Mais cette méthode a ses limites, car il faut avoir les yeux partout. Pour pallier ce problème, les magasins espèrent désormais pouvoir installer des caméras plus sophistiquées au-dessus des caisses automatiques. L'intelligence artificielle pourrait notamment être utilisée pour surveiller le comportement des clients lors du paiement.