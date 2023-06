Confisquées par l’Etat à un fraudeur du fisc, six Porsche vendues aux enchères

Ces six voitures, datant toutes d'entre 1966 et 1974, sont des véhicules de collection. (MarleneBitzer / Pixabay)

Dans la Sarthe, jeudi 29 juin, six Porsche de collection, provenant d'une saisie judiciaire, ont été proposées aux enchères. L'argent rapporté par cette vente reviendra à l'Etat. Leur propriétaire est un entrepreneur reconnu coupable d'abus de biens sociaux.

Six Porsche ont été mises en vente aux enchères, jeudi 29 juin dans la Sarthe. Elles avaient appartenu à un chef d'entreprise du nord de la France et ont été saisies par l'Agrasc pour fraude fiscale, rapporte France Bleu Maine .

Des véhicules de collection

L'argent obtenu par la vente de ces véhicules sera versé à l'Etat, afin de recouvrir les dettes de l'entrepreneur qui les possédait. Puisque ce dernier a été reconnu coupable d'abus de biens sociaux, c'est l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués qui s'occupe de revendre les biens de ce fraudeur.

Ces six voitures, datant toutes d'entre 1966 et 1974, sont des véhicules de collection. Si trois d'entre elles étaient réservées à la compétition, toutes les voitures auraient au moins participé à une compétition automobile prestigieuse à l'instar des 24 heures du Mans. Certaines auraient même gagné des courses. Ces bolides ont également été conduits par des grands noms de ce sport, comme l'Allemand Hans Herrmann.

Des voitures estimées jusqu'à 3 millions d'euros

En plus des trois prototypes de compétition, ce lot comporte également des modèles GT. Selon la commissaire-priseuse en charge de la vente, cette collection démontre une certaine connaissance de la part de l'ancien propriétaire. Elle montre « la chaîne d'évolution historique de Porsche dans les années 60 et 70 » . La date de cette vente aux enchères n'a également pas été choisie au hasard.

En effet, tout a été fait pour qu'elle coïncide avec le début de la compétition de véhicules historiques, Le Mans Classic, qui se déroule sur le circuit du Mans du 29 juin au 2 juillet. Chacune des voitures vendues est estimée entre 500 000 et 3 millions d'euros et, selon l'Agrasc, cette vente pourrait être une des deux plus grosses de l'année.