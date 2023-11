Condamné à rembourser 55.000 euros pour avoir choisi un locataire pas solvable

DOCUMENTS - La cour d’appel de Paris a condamné un important administrateur de biens qui a signé un bail sans avoir vérifié si la situation financière de la locataire choisie était solide.

Mal choisir un locataire peut coûter très cher. Cela se solde souvent en loyers impayés. Mais ce n’est pas toujours au locataire de rembourser la facture . Le professionnel, qui gère la sélection des candidats, peut aussi être condamné. Un administrateur de biens majeur de la place de Paris l’a récemment appris à ses dépens. En 2004, une propriétaire, âgée de 79 ans, confie un mandat à un administrateur de biens pour louer son appartement parisien. Plutôt que de s’en occuper en direct, il se tourne vers une agence immobilière pour trouver un locataire. Celle-ci choisit une retraitée vivant seule, sous curatelle renforcée, disposant d’une allocation de solidarité aux personnes âgées (ex minimum vieillesse) de 706 euros par mois et d’environ 90.000 euros sur un plan d’épargne retraite. Son loyer? 1550 euros par mois.

Malgré le risque d’insolvabilité de la locataire qui n’a pas été signalé à la propriétaire, un bail est signé le 1er septembre 2006. Ce qui devait arriver arriva: en 2015, la locataire n’a plus été en mesure de payer son loyer, à force de puiser dans son épargne. Ce n’est qu’en septembre 2018 que la locataire a quitté les lieux, avec une dette locative de plus de 69.000 euros (69.459,04 euros exactement). Découvrant cette situation dès 2016, les héritiers de la propriétaire, décédée depuis, ont souhaité savoir pourquoi le mandataire avait sélectionné cette retraitée au profil fragile. « J’ai découvert que le mandataire avait conclu ce bail sans s’assurer de la solvabilité de la locataire , confie au Figaro Me Xavier Demeuzoy, avocat en droit immobilier. Il a manqué à son devoir d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé ( article 1991 du code civil ).»

7000 euros de frais en plus

En décembre 2020, le Tribunal de Paris donne raison aux plaignants, estimant que l’administrateur ne pouvait pas se contenter d’avoir tenu son obligation de moyens, à savoir trouver un locataire, dans une décision que Le Figaro s’est procurée (voir ci-dessous). Il aurait dû s’assurer « avec sérieux et rigueur de la capacité de (la locataire) à faire face dans la durée au paiement du loyer » et conseiller la propriétaire de prendre « une ou plusieurs garanties », notamment la caution bancaire qui remplace le locataire s’il n’est plus en mesure de payer ses loyers. Cette faute constitue une « perte de chance » qui a empêché la propriétaire de choisir un locataire plus solvable. Le juge l’a estimée à 80% de la dette locative, soit près de 55.600 euros, auxquels il faut ajouter 1500 euros de préjudice et 1500 euros de frais d’avocat.

En appel, les héritiers de la propriétaire ont à nouveau remporté leur bras de fer, le 20 juin 2023, dans une seconde décision que Le Figaro s’est procurée (voir ci-dessous). Deux changements sont à noter: la facture s’alourdit de 4000 euros supplémentaires et ne sera payée que par l’administrateur de biens. Ce dernier a bien tenté de faire porter le chapeau aussi à l’agence immobilière qu’il a mandatée, mais il a été débouté en appel. « Cette société avait pour seule mission de trouver un locataire, de proposer des candidatures et de rédiger le bail , justifie la cour d’appel de Paris. Or, sur tous ces points, elle a respecté sa mission. Elle n’est pas responsable du fait que (l’administrateur de biens) ait accepté de signer le bail en ayant une parfaite connaissance de la fragilité de la situation financière de la candidate. »

Cette décision, qui est définitive puisqu’elle ne fait l’objet d’aucun pourvoi en cassation, est une « première judiciaire qui va créer un précédent », selon l’avocat des plaignants. « Elle vient rappeler l’obligation qui incombe au mandataire de s’assurer de la solvabilité du locataire, de son obligation de conseil et vient sanctionner le remboursement presque intégral des loyers dus à cette négligence fautive », conclut Xavier Demeuzoy.