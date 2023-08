Nous consommons en moyenne 148 litres d’eau par jour. Un chiffre très élevé qui n’est pas compatible avec la sécheresse présente en France. 71 départements font actuellement face à des restrictions d’eau. Mais comment réduire sa consommation d’eau au quotidien ? Il existe de nombreuses astuces. Explications.

Comment réduire sa consommation d'eau ?-iStock-artisteer

148 litres d’eau par jour et par personne

Chaque jour, nous consommons environ 148 litres d’eau par personne. La majeure partie de l’eau utilisée sert à l’hygiène corporelle (39%), puis au sanitaire (20%). Viennent ensuite le lave-linge (12%) et le lave-vaisselle (10%) et enfin la cuisine (6%), l’entretien de la voiture ou du jardin (6%) et seulement 1% sert à s’hydrater. En un siècle, notre consommation d’eau a été multipliée par 6, tandis que la population a presque quadruplé. Pour lutter contre la sécheresse, le gouvernement incite les foyers français à réduire leur consommation d’eau. « Chaque geste compte. Ce qui est important, c’est de changer notre relation à l’eau au quotidien, dès que le robinet est ouvert », explique Nathalie Davoisne, chargée des relations extérieures du Centre d'Information sur l’Eau (CIeau).

Privilégier les douches rapides aux bains

Sans surprise, le premier geste pour réduire sa consommation d’eau est de prendre une douche rapide plutôt qu’un bain. Une douche rapide consomme entre 35 et 60 litres d’eau, contre 150 litres pour un bain. Et pour économiser l’eau de la douche, il est recommandé de se munir d’une douchette économique. Le système consiste à injecter de l’air dans l’eau, pour réduire le débit de moitié, sans modifier le confort de la pression. Une douchette économique consomme entre 5 et 7 litres d’eau par minute contre 10 à 18 pour un pommeau de douche classique. Enfin, pensez à bien couper l’eau de la douche le temps de vous savonner. Installer un mousseur pour robinet vous permettra également d’économiser entre 30 à 50% d’eau.

Repérer une éventuelle fuite d’eau

Avoir une attention particulière sur votre compteur d’eau peut vous aider à détecter une éventuelle fuite d’eau chez vous. Pour cela, vous pouvez simplement relever le compteur d’eau le soir avant d’aller vous coucher. Si vous n’avez utilisé aucune arrivée d’eau durant la nuit mais que le compteur a tourné, vous avez probablement une fuite d’eau. Un gaspillage d’eau inutile qui peut être résolu facilement.

Les sanitaires, les appareils électroménagers, le jardin…

Pour réaliser des économies d’eau sur les sanitaires, vous pouvez installer une chasse d’eau à double vitesse. Une chasse d’eau traditionnelle utilise entre 9 à 12 litres. Avec un système à deux vitesses, vous pouvez réduire cette quantité entre 3 et 5 litres par chasse d’eau. Concernant vos appareils électroménagers, privilégiez ceux étiquetés A lors de l’achat, qui seront moins gourmands en eau et en énergie. Si vous êtes déjà équipés, pensez à opter pour le mode « éco » lors du lancement du programme. Enfin, pensez à arroser votre jardin tôt le matin lorsqu’il ne fait pas encore trop chaud pour éviter que l’eau ne s’évapore. Et n’oubliez pas de couper l’eau de votre domicile si vous vous absentez plusieurs jours. Des petits gestes qui ont toute leur importance !