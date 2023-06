Comment préparer votre retraite quand il vous reste moins de 10 ans à travailler?

À savoir

Le PER peut être perçu sous forme d’un capital ou d’une rente. L’imposition est identique à celle de l’assurance-vie et liée à votre âge au moment de la souscription du produit. Le PER ne permet pas d’effectuer de retraits anticipés avant la retraite (sauf cas précis: chômage, achat de sa résidence principale, décès du conjoint…).

Vous avez le choix de déduire vos versements à l’entrée ou à la sortie du PER. Quand vous êtes fortement imposé, vous avez davantage intérêt à déduire vos versements à l’entrée.