Comment préparer sa retraite quand on est un jeune actif

Alors que la retraite continue de cristalliser les tensions entre les différents bords politiques et que le conclave semble en bien mauvaise posture après le départ de nombreuses organisations syndicales. Les Français eux continuent inexorablement à défendre un système à bout de souffle .

Plus d'un Français sur 2 (56 %) souhaite un retour de l'âge de départ à la retraite fixé à 62 ans selon un sondage Elabe paru le 19 mars 2025. La nécessité et l'urgence de faire une nouvelle réforme des retraites reste majoritaire mais recule dans l'opinion.

Comment dans ce contexte préparer sa retraite, particulièrement quand on est un jeune actif. Pourquoi il est crucial de s'en occuper, dès les premières années de sa vie active. Quels placements privilégier ? Quelles solutions mettre en place ? Toutes nos explications.

Prendre conscience de la nécessité de préparer sa retraite

Le jeunes actifs doivent absolument se préoccuper de la préparation de leur retraite. Cette tranche d'âge sera en effet confrontée du fait de la réalité démographique à plusieurs éléments qui plaident en faveur d'une anticipation du financement de la retraite. Ils devront vraisemblablement travailler plus longtemps, avec des pensions de retraite moins importantes, si le système de retraite par répartition est encore le système en vigueur au moment de leur départ en retraite. Mais il se pourrait que ce système en bout de course ait laissé la place à un système de retraite par capitalisation, plus adapté à la pyramide des âges de notre pays. En effet, il y a de moins en moins d'actifs pour le nombre de retraités et si on aurait pu penser que la situation s'améliorerait après la mort des baby boomers, la faiblesse de la natalité depuis les années 2010 ne plaide pas en faveur d'un retour du nombre d'actifs Vs nombre de retraités favorable dans les décennies à venir. Rappelons que le nombre moyen d'enfant par femme est de 1,62, ce qui ne permet pas un renouvellement des générations, et que dès 2027 la France enregistrera plus de décès que de naissances sans perspectives d'inversion de la tendance.

Dans ce contexte, un décrochage du niveau de vie à la retraite nous semble inévitable si rien n'est mis en place. Les pensions de retraite seront inférieures aux revenus perçus pendant la vie active, affectant le train de vie des retraités. Attention car si des charges peuvent disparaître à la retraite (fin du paiement du crédit immobilier, départ des enfants à charge, etc.), de nouvelles peuvent se créer (liées à la dépendance et aux soucis de santé) mais au-delà de ces dépenses contraintes, il sera aussi bien agréable de pouvoir faire face à des dépenses superflues et non nécessaires comme des sorties, voyages, etc. Pour financer toutes les dépenses, dépenses plaisir comme dépenses contraintes, avec une baisse des revenus, la préparation du financement de la retraite nous semble incontournable.

Choisir une ou plusieurs enveloppes destinées à financer sa retraite

Pour préparer le financement de la retraite, il conviendra d'investir une partie de ses revenus pendant toute sa vie active sur un placement adapté afin de valoriser son épargne dans la durée. Nous vous recommandons de sélectionner un placement qui vous permettra au début de la vie active de se positionner sur les marchés actions pour profiter de l'attractivité de cette classe d'actifs sur le très long terme, mais aussi sur un placement à capital garanti afin de sécuriser vos plus-values progressivement à mesure que la retraite approche. À ce titre, l'assurance vie et le PER, avec leur possibilité d'investir en ETF et titre vifs via les supports en unités de compte et d'investir sur un placement sans risque avec le fonds euros nous semblent particulièrement adaptés.

Le PER permet en outre de bénéficier d'un avantage fiscal très attractif pour les contribuables les plus imposés puisqu'il permet de déduire de son revenu imposable les sommes placées sur son PER (dans la limite d'un certain plafond bien évidemment). Vous devrez tout de même vous acquitter de l'impôt sur le revenu sur ces sommes à la sortie du plan. Ce mécanisme est particulièrement avantageux pour les contribuables fortement imposés pendant leur vie active qui anticipent une chute importante de leurs revenus à la retraite puisqu'ils pourront faire baisser leur impôt pendant leur vie active et s'acquitter ensuite de l'impôt sur le revenu sur les sommes placées quand ils seront moins fortement imposés. Mais soulignons que même si la tranche marginale d'imposition est identique pendant la vie active et à la retraite, le PER permet en quelque sorte de bénéficier d'un prêt à taux zéro de l'administration fiscale pour faire fructifier son patrimoine en prévision de la retraite. Notez tout de même que le PER est un placement tunnel et que les sommes placées sur cette enveloppe ne pourront être récupérées qu'à la retraite, avec de rares conditions de sortie anticipée.

L' assurance vie permet elle au-delà de 8 ans de détention du contrat de bénéficier d'une taxation des gains à 24,7 % (Vs 30 % normalement) si le contrat n'excède pas 150 000 euros pour une personne seule et 300 000 euros pour un couple. Notez également qu'après 8 ans, un abattement de 4 600 € pour une personne seule et de 9 200 € pour un couple est également appliqué chaque année sur les gains des rachats. L'avantage fiscal est donc potentiellement moins attractif que celui du PER. Mais l'épargne placée sur son assurance vie est disponible à tout moment, ce qui pourra séduire les investisseurs qui préfèrent garder une bonne liquidité de leurs placements.

Il est aussi bien sûr possible d'opter pour ces deux enveloppes conjointement pour profiter des avantages fiscaux du PER et de la liquidité de l'assurance vie afin de faire face à des besoins prévus ou non au cours de sa vie active.

Devenir propriétaire de sa résidence principale

Enfin, selon nous, profiter de sa vie active pour acquérir sa résidence principale en remboursant un emprunt tant que l'on touche des revenus liés à son travail reste un bon moyen d'envisager plus sereinement la retraite. Être propriétaire de sa résidence principale à la retraite permet en effet de faire baisser ses charges : vous n'aurez ni loyers à payer ni emprunt à rembourser.

De plus, vous aurez aussi la possibilité de louer votre bien pour toucher des revenus complémentaires si vous êtes en maison de retraite.

Enfin, il est aussi possible de vendre sa maison en viager pour pouvoir continuer à l'habiter pendant toute sa retraite, et ce jusqu'à son décès, en touchant éventuellement une somme au moment de la vente (le bouquet), mais surtout une rente périodique (mensuelle, trimestrielle ou annuelle) qui vous permettra de disposer de compléments de revenus pour maintenir votre train de vie malgré une pension de retraite inférieure aux revenus perçus pendant votre vie active.