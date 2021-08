«Comment optimiser mes placements immobiliers» Nos conseils à Arnaud

Nos conseils aux abonnés du Revenu. (© Shutterstock)

La pierre acquise à crédit permet de se constituer un patrimoine sans capital de départ. Mais il faut savoir en sortir et diversifier en Bourse et assurance vie dans une optique de long terme.

Arnaud aime la Corse, son insularité, ses plages de sable fin et son eau bleu azur. Comme chaque été, il a passé ses vacances dans la maison familiale de Bonifacio. Trois semaines de farniente, de sports (tennis, ski nautique) et de convivialité entre cousins et amis. Le rêve !

Aujourd'hui, l'heure de la rentrée a sonné. Commercial dans le négoce de produits chimiques, il se présente volontiers comme autodidacte alors qu'il a son Bac et un BTS technico-commercial. Fonceur de tempérament, gentiment hâbleur, Arnaud partage son temps entre la prospection téléphonique et les visites de ses clients sur le terrain. «Je fais plus de 60.000 km par an entre Paris, Lille et Metz». Un mode de vie avec des contraintes mais dont il se satisfait pleinement.

Vendeur de talent, il gagne bien sa vie avec les primes. Il en profite pour se faire plaisir dans des magasins de luxe. Son objectif n'est pas de faire fortune au sens où l'entendent les anciens mais d'acquérir une certaine forme d'indépendance financière vis-à-vis de son employeur. Il souhaite diversifier ses sources de revenu grâce à des placements judicieux.

Un objectif partagé par de nombreux jeunes de sa génération. Pour répondre à ses préoccupations patrimoniales nous avons analysé ses revenus, dépenses, actifs et dettes.

Résultat : Arnaud a les moyens de ses ambitions. Mais des décisions doivent être prises.