Comment obtenir un crédit moins cher ?

Acheter sa résidence principale, investir dans une résidence secondaire, acheter une voiture ou encore financer les réparations de maison sont autant de raisons qui poussent souvent les Français à faire une demande de crédit. Si vous avez un projet à financer, vous recherchez certainement les meilleures façons d'obtenir un crédit à un coût avantageux.

De la sélection du bon type de prêt pour votre projet à l'analyse des offres concurrentes, il existe plusieurs éléments à considérer pour réduire le coût global de votre emprunt. Découvrons quelques points clés à prendre en compte pour maximiser vos chances de décrocher un crédit moins cher.

Comprendre les différents types de prêts et choisir le bon

Avant de contracter un crédit, il est essentiel de bien comprendre les options qui s'offrent à vous, mais aussi de prendre en considération votre projet global et votre situation personnelle et professionnelle. Les prêts personnels, les crédits immobiliers ou encore les crédits à la consommation ont des conditions, des taux d'intérêt, des durées et des spécificités qui varient considérablement.

Choisir le prêt qui correspond précisément à vos besoins est une première étape pour éviter de payer plus que nécessaire pour un emprunt. Par exemple, pour un achat immobilier, il existe des prêts d'aide à l'accession comme le prêt accession sociale (PAS), le prêt à taux zéro (PTZ) ou encore le prêt épargne logement à partir d'un plan épargne logement (PEL) ou d'un compte épargne logement (CEL). Pour le crédit à la consommation. Il existe plusieurs formes de crédit comme le crédit affecté, le crédit renouvelable, la location avec option d'achat (LOA), le microcrédit personnel ou encore le prêt étudiant garanti par l'État.

Considérer votre solvabilité et votre capacité d'endettement

Votre solvabilité et votre capacité d'endettement sont les principaux critères évalués par les prêteurs pour déterminer le taux d'intérêt et les conditions de votre crédit. Un emploi stable, des revenus réguliers et un endettement raisonnable vous permettront de présenter un profil financier solide, ce qui peut vous permettre d'obtenir un financement à un coût avantageux.

Par ailleurs, votre capacité d'endettement, c'est-à-dire le pourcentage de vos revenus mensuels consacré à vos dettes, ne doit pas dépasser les 35 %. Un endettement maîtrisé réduit les risques pour la banque, qui pourra alors proposer des conditions plus avantageuses.

Avoir un apport personnel

Un apport personnel, notamment pour un crédit immobilier, est un levier efficace pour diminuer le coût de votre crédit. Il montre à l'établissement prêteur que vous êtes financièrement impliqué dans votre projet.

Plus votre apport est élevé, plus vous limitez le montant à emprunter, ce qui réduit non seulement les mensualités, mais également les intérêts sur la durée totale du prêt.

Prendre en compte la durée de votre crédit

La durée de votre crédit a un impact direct sur son coût total. Plus un crédit est long, plus les intérêts cumulés seront élevés. Choisir une durée adaptée à votre situation financière permet de trouver un équilibre entre des mensualités abordables pour vous et un coût de crédit global raisonnable.

Maîtriser les détails de votre crédit

Pensez à regarder au-delà du simple taux d'intérêt nominal, car ce taux ne reflète pas l'ensemble des coûts liés à l'emprunt. Pour avoir une vision du coût global de votre crédit, référez-vous au Taux Annuel Effectif Global (TAEG). Ce dernier inclut non seulement le taux d'intérêt nominal, mais aussi les frais annexes comme les frais de dossier, les coûts d'assurance obligatoire et parfois même les frais de garantie.

Au-delà du TAEG, d'autres paramètres méritent votre attention comme les modalités de remboursement anticipé ou les conditions des assurances liées au crédit. N'hésitez donc pas à prendre en compte les différents paramètres de votre crédit pour mieux comprendre son coût global.

Considérer votre banque, mais comparer les offres concurrentes

Si vous êtes client de longue date, votre banque connaît votre situation financière et peut vous proposer des solutions personnalisées. Obtenir un crédit auprès de votre banque peut aussi être plus rapide et plus simple, car vous n'avez pas à fournir de nouveaux documents.

Néanmoins, il est conseillé d'utiliser des comparateurs en ligne ou de faire appel à des courtiers en crédit pour évaluer les propositions de plusieurs établissements. Certains organismes financiers peuvent offrir des taux plus compétitifs ou des avantages spécifiques pour attirer de nouveaux clients. Une fois que vous avez plusieurs offres, vous pouvez même négocier avec votre banque en utilisant les propositions concurrentes comme levier.