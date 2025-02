Comment faire des dons tout au long de l'année tout en réduisant votre impôt ? / iStock.com - StockerThings

Jusqu'à 75 % de réduction d'impôts

Si l'on en juge par le nombre de foyers donateurs comptabilisés par le ministère des Finances publiques (plus de 5,5 millions, pour un don moyen de 400 €), cette stratégie est bien intégrée par le contribuable. Chacun peut donc réduire le montant de son impôt sur le revenu ou de son impôt sur la fortune immobilière (IFI) en faisant des dons à des organismes, à condition que ceux-ci répondent aux critères définis par la loi du 1er août 2003. Les avantages pour les personnes physiques varient selon le type d'organisme choisi. La réduction peut aller jusqu'à 75 % pour les sommes versées à des associations qui aident des personnes en difficulté ou qui luttent contre les violences conjugales (Croix-Rouge, Restos du Cœur, Médecins sans frontières, etc.). Le même taux s'applique pour les dons en faveur de la Fondation du patrimoine, destinés à la restauration du patrimoine religieux. Pour ces deux types de dons, qui sont cumulables, la limite de versement est fixée à 1 000 €, ce qui permet une minoration de 750 € de l'impôt. Au-delà de 1 000 € de don, la réduction est limitée à 66 % du montant du don.

Réduction fiscale et autres dons

Une réduction de 66 % s'applique pour les dons aux associations d'intérêt général ou d'utilité publique, telles que la Ligue contre le cancer ou la SPA (Société protectrice des animaux), ainsi qu'aux partis politiques, dans la limite de 20 % du revenu imposable. Il existe d'autres façons de bénéficier d'abattements fiscaux, notamment en faisant des dons à ses proches : 80 724 € pour un don à son conjoint ou à son partenaire de Pacs ; jusqu'à 100 000 € pour chacun de ses enfants (et 31 865 € pour ses petits-enfants) ; 15 932 € pour chacun de ses frères et sœurs ; 7 967 € pour chacun de ses neveux et nièces. Il est également possible de profiter d'un abattement de 159 325 € en faisant un don à une personne handicapée dans l'incapacité de travailler.

Des avantages également pour les entreprises

Pour les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, la réduction est le plus souvent de 60 % de la part du don (pour la partie inférieure ou égale à 2 000 000 €) et de 40 % pour la partie supérieure à ce montant. Pour les dons aux organismes sans but lucratif, dont l'objectif est de fournir des repas gratuits et des produits de première nécessité à un public en difficulté, la réduction est de 60 %. Cependant, le montant des dons perçus par l'entreprise donatrice ne peut pas dépasser un plafond de 20 000 €, ou de 0,5 % du chiffre d'affaires pour un montant supérieur à cette somme. Pour pouvoir délivrer des reçus de dons, l'organisme doit envoyer une lettre recommandée à la Direction départementale des Finances publiques dont il dépend.