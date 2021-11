Comment être sûr d’acheter la maison de ses rêves ?

(Crédits photo : Adobe Stock - )

La période de taux bas que nous connaissons actuellement et les effets des confinements successifs incitent de nombreux citadins à changer de résidence principale. Ils s'éloignent souvent de l'hypercentre avec l'objectif d'avoir une pièce en plus dédiée au télétravail, mais aussi et surtout un espace extérieur : balcon, terrasse ou jardin. Comment faire alors pour décrocher la perle rare lorsqu'elle est convoitée par beaucoup d'autres.Découvrez dans cet article 5 règles à suivre pour acquérir la maison de vos rêves.

Faire une offre au prix

D'abord, même si cela peut être évident, il conviendra de faire une offre au prix. Vous devrez la réaliser par écrit en stipulant bien la date, l'heure, l'objet de la vente, et bien sûr le prix. L'offre d'achat au prix de vente obligera le vendeur à considérer votre offre. Faire une offre à un prix inférieur n'est pas recommandé dans un marché tendu et carrément déconseillé si vous avez la capacité financière d'acheter au prix et que vous tenez absolument à acquérir le bien.

Ne pas faire traîner le dossier

Dans un marché tendu, il est recommandé de faire une offre le plus rapidement possible. Vous avez visité et avez eu un vrai coup de cœur mais votre conjoint ne peut pas voir le bien avant plusieurs jours ? Faites une offre au prix quand même ! Vous aurez toujours la possibilité de vous rétracter après une seconde visite à deux cette fois, sans que cela ait la moindre incidence sur le plan financier. En effet, vous pouvez proposer une rupture de l'accord à l'amiable au propriétaire, qu'il est libre de refuser, mais cela n'est pas dans son intérêt car en cas de refus de sa part, vous devrez signer la promesse de vente devant un notaire, et une fois cette formalité remplie, vous disposez de 10 jours pour vous rétracter sans motif à fournir et sans pénalités financières. Dans les faits donc, en cas de rétractation de votre part, le vendeur l'acceptera immédiatement afin de pouvoir remettre son bien sur le marché et trouver un nouvel acquéreur le plus vite possible.

Être aimable et délicat avec l'actuel propriétaire te se conformer à ses exigences

Attention : le fait de faire une offre d'achat au prix de vente très rapidement ne vous assure pas d'acquérir le bien, loin de là ! S'il y a une offre au prix, la vente est formée, ce qui signifie qu'il existe un accord entre le vendeur et l'acheteur qui se sont mis d'accord sur la chose et le prix. Mais s'il y a plusieurs offres au prix concomitantes, c'est-à-dire le même jour (et cela est plus fréquent qu'on ne le pense dans un marché tendu), c'est au propriétaire que revient le choix de l'acquéreur, après examen de votre dossier, et très souvent après vous avoir vu lors de la visite. Il est donc primordial d'être très poli et de ne pas faire de commentaires peu appropriés sur l'état du bien ou la décoration. Pas question de parler de casser les moulures et retirer les vitraux s'ils font la fierté des actuels propriétaires. Montrez votre sérieux et votre fiabilité. Tout l'enjeu est de présenter vos atouts et vous vendre, sans trop en faire non plus.

Présenter un plan de financement clair et réaliste

Enfin et surtout, pour convaincre les actuels propriétaires, vous devez présenter, en même temps que votre offre, un plan de financement réaliste et clair. Pour cela, vous devrez justifier d'un apport le plus important possible, mais aussi préciser d'où viendront le reste des fonds nécessaires à l'achat (emprunt, revente d'un bien que vous possédez déjà, liquidation d'un ou plusieurs placements financiers, etc.).

Chercher des appuis auprès de sa banque ou son courtier

Pour prouver vos dires, il est indispensable de faire appel à des professionnels de confiances qui viendront donner des garanties sur votre plan de financement. Ainsi, vous pouvez demander à un courtier ou à votre banque une simulation de crédit immobilier indiquant un accord de principe sur un prêt précisant le montant emprunté et le taux du crédit. N'hésitez pas non plus à faire estimer le bien immobilier que vous projetez de revendre pour acheter celui que vous convoitez. Vous pouvez même proposer à vos vendeurs de faire appel à leur agent immobilier pour les mettre en confiance.

Le but reste de présenter un plan de financement le plus détaillé possible, preuves à l'appui, pour mettre les vendeurs du bien que vous souhaitez acheter en confiance et les pousser à vous choisir vous, plutôt qu'un autre potentiel acquéreur qui aurait aussi fait une offre au prix.