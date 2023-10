Comment battre le taux du Livret A sans prendre trop de risques ?

Découvrons diverses options de placements considérées comme peu risquées pouvant offrir un rendement supérieur à celui du Livret A en 2023

Avec un taux gelé à 3 % jusqu'en 2025, l'attrait du livret A diminue face à l'inflation. Comment surpasser le rendement du Livret A avec des alternatives de placement à faible risque ?

Dans un contexte économique où le taux d'intérêt du Livret A est gelé à 3 % jusqu'en 2025, l'attrait de ce placement diminue face à l'inflation, érodant le pouvoir d'achat de l'épargne accumulée. De ce fait, nombreux sont ceux qui cherchent des alternatives pour valoriser leur épargne de manière plus efficace. Découvrons dans cet article diverses options de placements considérées comme peu risquées pouvant offrir un rendement supérieur à celui du Livret A en 2023.

Les fonds en euros avec contrainte d'investissement en unités de compte

Les contrats d'assurance vie permettent d'investir sur deux types de supports : le fonds en euros et les unités de compte. Pour les sommes investies en fonds en euros, le capital est garanti. Mais les fonds en euros n'ont rapporté que 2,00 % en moyenne en 2022. Les unités de compte sont investies sur les marchés financiers. Si leur potentiel de rendement est plus élevé que celui d'un fonds en euros, les unités de compte sont également plus risquées : le capital n'est pas garanti et le rendement peut varier à la hausse comme à la baisse.

En ce moment, de nombreux assureurs offrent un bonus à valoir sur le rendement 2023 de leur fonds en euros, à condition d'investir une part des sommes en unités de compte. Par exemple, un bonus de 1 % de rendement peut être accordé sur le rendement 2023 du fonds en euros si au moins 50 % de l'épargne est allouée en unités de compte. Au regard des taux servis en 2022, certains fonds, grâce à ces bonus, pourraient voir leurs rendements 2023 atteindre jusqu'à 3,5 % ou plus (avant application de la fiscalité).

Les fonds obligataires

Les fonds obligataires peuvent aussi servir d'alternatives au Livret A pour ceux qui cherchent à obtenir un rendement plus élevé ou à diversifier leur portefeuille avec une prise de risque modérée. Un fonds obligataire est un fonds d'investissement qui gère un portefeuille diversifié d'obligations.

Pour rappel, une obligation est un titre de créance (c'est à dire un prêt) émis par une entreprise ou un État afin de financer ses projets. Le détenteur d'une obligation (le prêteur) reçoit chaque année un taux d'intérêt fixe (appelé coupon) et, à l'échéance, le remboursement du capital emprunté. Les obligations d'État sont considérées comme très peu risquées car les États sont censés ne jamais faire faillite et honorer le remboursement de leur dette. Pour les obligations d'entreprise (ou corporate), le risque de défaut de remboursement est très faible pour les entreprises jugées en bonne santé. Pour les entreprises jugées en moins bonne santé, le taux d'intérêt de l'obligation sera plus élevé afin de compenser la prise de risque.

Les fonds obligataires permettent d'avoir accès à un large éventail d'obligations sans les acheter individuellement. Ils sont extrêmement diversifiés, réduisant ainsi le risque associé à l'investissement dans une seule obligation. Ils sont gérés par des experts financiers qui sélectionnent méticuleusement les obligations. Selon la stratégie d'investissement du fonds obligataire (prise de risque, horizon de placement conseillée …) et le contexte de marché, le rendement d'un fonds obligataire peut aller au-delà des 5 %.