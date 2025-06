Comment aménager un coliving agréable et attractif en tant que propriétaire occupant ? / iStock.com - Kar-Tr

Choisir ses colocataires avec soin et établir des règles de vie adaptées

Vous êtes le propriétaire. En tant que maître des lieux, vous pouvez choisir les personnes avec qui vous allez partager votre quotidien ! Afin d’assurer une cohabitation harmonieuse et bien organisée, vous pouvez procéder à une sélection optimum : définissez le profil qui vous convient le mieux (aussi bien en termes de genre, que de statut social, d’âge etc.…). Organisez des entretiens afin de bien cerner, chez le candidat, son degré de compatibilité avec vos valeurs (ex : respect, tolérance...) et les attentes des autres co-locataires. Outre sa personnalité, et ses capacités financières, vérifiez aussi ses antécédents (la personne a-t-elle déjà occupé une colocation ? est-il possible de prendre des recommandations à son sujet ?), et son aptitude à respecter les bonnes pratiques que vous allez édicter, Ces dernières doivent être claires (ex : usage des espaces communs : qui nettoie quoi, et quand ? Réception d’invités : à quelle cadence, sur quelle durée ?) et, idéalement, formalisées par un règlement intérieur, signé par tous. Ce règlement contiendra les basiques tels que la répartition des tâches, la jouissance des différents espaces, la gestion des dépenses communes, le respect des horaires et du bruit... Mais aussi des éléments beaucoup plus pointus tels que des clauses spécifiques sur le paiement des loyers et des charges, d’éventuelles sanctions en cas de non-respect (avertissements, voire, exclusion après abus répétés), ou encore une clause de médiation en cas de désaccord.

Proposer un cadre de vie aussi fonctionnel qu’agréable

Les colocataires ont des devoirs, mais aussi des droits ! Notamment celui de jouir d’un environnement propre, agréable et fonctionnel. Il est de votre responsabilité, en tant que propriétaire, de créer ces conditions optimum. S’agissant de la propreté, vous pouvez choisir de mutualiser le coût d’un prestataire chargé du ménage, mais aussi impliquer la colloc’ ! En termes d’aménagement des espaces, optez pour un ameublement neutre (pour satisfaire tous les goûts), mais conjuguant praticité, confort et convivialité. Une déco sympa sera un plus appréciable, tandis qu’une bonne connexion WiFi et une multitude de prises électriques optimiseront les conditions de vie des télétravailleurs. Enfin, en tant que propriétaire occupant, n’oubliez pas de prendre des initiatives visant à renforcer les interactions, la solidarité et une bonne harmonie entre les colocataires : repas partagés, sorties communes et autres soirées apéros seront certainement plébiscités par vos « hôtes/collocs » !