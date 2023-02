Combien gagnent les salariés du secteur privé ?

Crédit photo : Fotolia

L'Insee a publié les résultats de son étude annuelle sur la rémunération des salariés du secteur privé. Quel est le salaire moyen ? Combien gagnent les salariés les mieux payés ? Quels sont les secteurs les plus rémunérateurs ? Y a-t-il toujours un écart de salaire entre les hommes et les femmes ?

En 2021, le salaire net moyen dans le secteur privé est de 2 524 euros par mois

En 2021, le salaire en équivalent temps plein (EQTP) dans le secteur privé est en moyenne de 3 321 euros bruts par mois, soit 2 524 euros nets de cotisations et de contributions sociales.

C'est dans les secteurs où les cadres sont surreprésentés que le salaire moyen est le plus élevé, comme dans les services financiers (3 779 euros) ou l'information et la communication (3 635 euros). À l'inverse, les salaires moyens les plus faibles sont ceux des secteurs qui concentrent une forte proportion d'employés, comme dans l'hébergement et la restauration (1 811 euros). Dans l'industrie, le salaire moyen est de 2 269 euros dans la construction et de 2 496 euros dans le tertiaire.

Les cadres sont logiquement les mieux rémunérés : ils ont perçu un salaire net moyen (EQTP) de 4 331 euros par mois. Viennent ensuite les professions intermédiaires avec 2 470 euros, les ouvriers avec 1 863 euros et enfin les employés avec 1 801 euros.

En 2021, la moitié des salariés du secteur privé perçoit moins de 2 012 euros nets par mois en EQTP, soit 20 % de moins que le salaire moyen, ce qui traduit une plus forte concentration des salaires dans le bas de la distribution. Environ 80 % des salariés ont un salaire net mensuel compris entre le Smic (1 258 euros fin 2021) et 3 200 euros.

Aux extrémités, un salarié sur dix gagne moins de 1 366 euros nets par mois, alors qu'un sur dix perçoit plus de 4 010 euros. Les 1% de salariés les mieux payés perçoivent plus de 9 602 euros nets par mois, soit près de 8 fois le Smic.

L'écart de salaire entre femmes et hommes continue de se réduire

En 2021, les femmes gagnent en moyenne 14,8 % de moins que les hommes en EQTP. L'écart de salaire moyen entre femmes et hommes s'est réduit de 6,1 points depuis 2008. Le salaire net moyen des femmes (EQTP) est de 2 292 euros par mois, contre 2 689 euros pour les hommes.

L'écart salarial s'explique principalement par une sous-représentation des femmes dans le haut de la distribution des salaires : elles ne représentent que 21,9 % des 1 % des salariés les mieux rémunérés, contre 41,5 % de l'ensemble des salariés du privé. L'écart de salaire entre les femmes et les hommes sur les 99 premiers centiles est nettement inférieur à l'écart moyen (10,6 % contre 14,8 %). À poste comparable (profession identique exercée au sein d'un même établissement employeur), l'écart de salaire moyen en EQTP entre les femmes et les hommes se réduit à 4,3 %.