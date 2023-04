Chaudières au gaz : La diminution des aides a entraîné une forte baisse des ventes en 2022

C'est la première fois qu'une telle baisse est enregistrée sur les ventes de chaudières au gaz. Photo d'illustration. (byrev / Pixabay)

Les ventes de chaudières à gaz ont baissé de 30 % en 2022 selon les chiffres du syndicat professionnel Uniclima. Les aides pour ce type d'équipements ayant chuté, les pompes à chaleur, moins émettrices en CO2, sont privilégiées.

Les chaudières au gaz et au fioul n'ont plus la cote. Les ventes ont baissé dans les mêmes proportions, de 30 % en 2022 selon les chiffres avancés au début du mois de février par le syndicat professionnel Uniclima. Ce dernier réunit les industries thermiques, aérauliques et frigorifiques, précise le site Les Echos . En cumulant les deux énergies, les ventes de chaudières sont passées de 715 000 en 2021 à 508 000 en 2022. C'est la première fois qu'une telle baisse est visible sur les appareils gaz.

Une aide retirée du dispositif MaPrimeRenov'

La chute de l'équipement en chaudière à gaz s'explique par la fin du dispositif d'aide pour l'installation de ce type d'appareil THPE, c'est-à-dire « très haute performance énergétique », en remplacement du système à gaz conventionnel. Le coup de pouce proposé dans le cadre de MaPrimeRenov' a disparu au cours de l'année 2022. Pour s'équiper en chaudière à gaz, on ne peut désormais plus compter que sur une subvention issue des dispositifs de certificats d'économie d'énergie (CEE) financés par les énergéticiens. Mais elle est bien plus modeste.

Les aides profitent à des appareils bien moins émetteurs de CO2. C'est ainsi que les ventes de pompes à chaleur ont quant à elles augmenté de 30 %, avec 346 313 unités, et 42 000 chaudières biomasses ont été écoulées, soit une augmentation de 24 % selon les chiffres de l'Uniclima. Ces derniers appareils avaient été pénalisés l'an passé par la hausse du prix des granulés.

En déclin mais toujours majoritaire

« Le parc de chaudière au gaz amorce sa décrue progressive. C'est un mouvement inexorable », a analysé Jean-Paul Ouin, délégué général d'Uniclima. Toutefois, la chaudière à gaz demeure l'équipement majoritaire dans le pays devant le chauffage électrique. 10 millions de logements collectifs et individuels sont équipés de ce mode de chauffage. Plus aucun nouveau logement n'intègre en revanche le gaz comme source d'énergie pour cet usage.

La baisse des aides a par ailleurs impacté le marché des rénovations. La pompe à chaleur, qui a le vent en poupe, pourrait ne pas toujours convenir. « Les pompes à chaleur peuvent poser des problèmes d'intégration visuelle ou sonore. Cela pourrait être le cas par exemple dans les immeubles Haussmanniens à Paris », a estimé François Deroche, président de l'Association française pour les pompes à chaleur.