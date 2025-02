Chasse aux boîtes à clés Airbnb : Nice et Cannes dressent leur premier bilan

Certaines communes ont décidé de faire la chasse aux boîtes à clés Airbnb. (illustration) (TeroVesalainen / Pixabay)

Les villes de Nice et de Cannes, dans les Alpes-Maritimes, ont décidé de lutter activement contre les logements saisonniers de type Airbnb, en faisant notamment la chasse aux « boîtes à clés » dans l'espace public. Ces boîtes, qui s'apparentent généralement à de petits cadenas, permettent aux propriétaires de transmettre les clés de leurs biens aux clients. Les deux municipalités ont dressé un premier bilan annuel de leurs mesures, rapporte France 3 PACA .

341 boîtiers retirés à Nice...

A Nice, les boîtiers sont interdits par arrêté municipal. Les agents de la ville y apposent un autocollant réclamant leur retrait avant de les récupérer sous quinze jours si rien n'est fait. Les coffres-forts sont ensuite confiés au service des objets trouvés. En un peu plus d'un an, 881 signalements ont été enregistrés, dont la moitié en centre-ville.

Parmi eux, 361 n'ont pu être traités car les boîtes avaient été installées dans une zone privée. En revanche, 341 ont été retirées au bout du délai de quinze jours.

... 36 à Cannes

A Cannes, le dispositif est sensiblement le même. Les habitants peuvent en plus alerter la mairie via une application. Sur un an, 218 alertes ont été reçues pour 36 boîtes finalement retirées.

Selon les chiffres du Collectif National des Habitants Permanents, relayés par nos confrères, 144 935 annonces ont été postées pour des logements saisonniers en 2024 en région Provence Alpes-Côte-d'Azur, dont 11 673 à Nice et 8 137 à Cannes. Des chiffres qui ne seraient pas confirmés par Airbnb.