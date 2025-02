Chandeleur: cette mauvaise habitude pourrait vous coûter cher

La pâte à crêpe est susceptible d’occasionner des dégâts chez vous avec une facture de réparation pouvant grimper à 300 euros.

Dimanche c’est la Chandeleur, 40 jours exactement après Noël . Héritée d’une fête païenne liée au cycle des saisons, la Chandeleur était un moment où l’on allumait des cierges et où l’on mangeait des petites galettes symboles de l’astre solaire, offertes par les Celtes en l’honneur de leurs divinités. Au Ve siècle, la cérémonie christianisée donnera lieu à de nouvelles représentations: elle sera la fête de Jésus au Temple et celle de la purification de la Vierge. Aujourd’hui, nombreux sont les foyers à faire des crêpes, le jour de la Chandeleur .

Gare toutefois à ne pas jeter le surplus de pâte à crêpes dans l’évier. Ce geste en apparence anodin «est une erreur coûteuse» , selon Travaux.com, une plateforme de mise en relation entre particuliers et professionnels du bâtiment. La tentation est grande de jeter le reste de pâte dans le lavabo, la substance étant liquide, mais elle ne se dissout pas dans l’eau. «La pâte à crêpes, comme celle des pancakes, appartient à la catégorie des FOG (graisses, huiles et corps gras) qui obstruent les canalisations et endommagent les systèmes d’évacuation» , rappelle la plateforme. Elle peut être à l’origine d’un «fatberg», un très gros amas de graisses alimentaires et autres déchets ménagers.

Les réparations pourraient coûter jusqu’à plusieurs centaines d’euros. «La pâte à crêpes contient de l’huile qui peut rapidement encrasser les canalisations. Résultat: des bouchons gênants et des réparations qui peuvent dépasser 300 euros. Pourtant, il est simple d’éviter ce genre de problème» , alerte Jeremy Dague, expert en plomberie chez Travaux.com. Un goûter qui peut donc coûter cher. Si vous avez des restes de pâte, utilisez-les pour d’autres recettes ou congelez-les pour plus tard ou jetez-les à poubelle mais évitez l’évier.

De l’eau chaude comme premier geste

Si jamais le reste de pâte à crêpes est malencontreusement parti dans l’évier, faites couler de l’eau chaude immédiatement afin de dissoudre les graisses et de les garder liquides jusqu’à leur arrivée dans les égouts. Pas d’eau froide surtout. Elle risquerait de figer les graisses.

Gare aussi aux résidus de graisses de viande qui viennent boucher les tuyaux, aux huiles de cuisson et aux sauces comme le jus de viande qui se figent une fois refroidies et bloquent les tuyaux. La crème anglaise non plus n’est pas votre amie si vous la jetez dans l’évier. Elle colle aux canalisations. Attention aussi aux alcools comme le Baileys, qui obstrue également les canalisations. Les déchets alimentaires coincés dans les canalisations peuvent par ailleurs attirer les nuisibles, comme les cafards.