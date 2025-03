Cette usine de traitement d’eau a été transformée en villa de luxe surplombant le Cap Ferrat

Ce véritable loft industriel situé dans l’un des secteurs les plus recherchés de la Côte d’Azur est à vendre pour 8,9 millions d’euros.

Un petit air de loft new-yorkais à Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes ) ? Ce n’est pas un hasard, c’était exactement le but recherché par l’homme qui a transformé cette ancienne usine de traitement de l’eau à l’ozone (une méthode pour éviter le recours au chlore) en villa hors norme. Pendant plus de 20 ans, celui qui a longtemps officié comme pilote d’avion privé du prince de Monaco s’est acharné à transformer ce site industriel du début du 20e siècle qui avait été laissé à l’abandon. Malgré l’énergie et l’argent investis dans ce projet, il ne l’a jamais réellement habité et a vendu les lieux en 2016. Le nouveau propriétaire a continué le travail pour «humaniser» ces locaux purement industriels et souhaite aujourd’hui à son tour passer la main.

Si comme tout bon loft qui se respecte, cet endroit dispose de volumes et d’une surface XXL (510 m² habitables, 1500 m² de terrain), le futur propriétaire devra également disposer d’un compte en banque bien garni. Le réseau Savills qui affiche depuis peu ce bien atypique, le propose en effet au tarif de 8,9 millions d’euros. Si la note est salée, l’endroit propose des prestations exceptionnelles, avec notamment son espace de réception de 210 m² sous 8 mètres de hauteur sous plafond et ce véritable décor de machinerie industrielle. On y trouve quatre chambres à coucher disposant chacune de leur salle d’eau avec notamment une chambre principale conçue comme une tour de contrôle de l’usine, surplombant la réception et disposant de son propre solarium avec un superbe panorama.

Une cuisine signée Alain Ducasse

Et que dire de la cuisine ? On met parfois de prestigieuses marques professionnelles en avant mais celle-ci a tout simplement été conçue par Alain Ducasse (grâce aux relations monégasques du précédent propriétaire) avec sa chambre froide 100% inox. On retrouve ce caractère industriel jusqu’à la blanchisserie ou aussi à l’étage inférieur qui comprend une salle de machines digne d’un navire et équipée avec un hammam. Et pour ne rien gâter, la villa dispose d’un vaste jacuzzi, d’un appartement avec son jardin privé pour les invités ainsi que d’une plateforme de stationnement. Le vaste terrain conserve d’autres possibilités de construction pour des garages et/ou places de stationnement.

«C’est véritablement une propriété d’exception, un lieu né du rêve d’un homme, un cadre de vie à mi-chemin entre l’art et l’architecture, souligne Chuck McKee, l’agent immobilier de Savills Beaulieu-sur-Mer en charge de la transaction. Le seul équivalent que je connaisse, c’est La Voile, la villa conçue par Norman Foster à Saint-Jean-Cap Ferrat.» Tout en saluant les qualités du lieu, l’agent immobilier reconnaît qu’il restera encore un peu de travail pour véritablement humaniser les lieux. «Ce genre de propriété doit pouvoir séduire des acheteurs plutôt jeunes, sans doute travaillant dans la tech et ayant du goût pour les machines, le côté industriel, estime le professionnel. Il s’agit souvent d’Américains mais nous avons aussi de plus en plus de Français qui ont fait fortune à l’étranger et souhaitent se reconnecter avec leur pays. Cette villa, c’est un endroit idéal quand on a envie de s’amuser, un lieu pour réunir ses amis et faire la fête.»