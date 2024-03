Cette splendide villa près de La Baule est à vendre 9 millions d'euros, elle appartient à Nicolas Bouygues

Cinq des sept suites de la villa jouissent d'une vue mer. (illustration) (Pixabay / Efraimstochter)

Dix-sept pièces, 480 m² de surface habitable pour un terrain de 1 200 m² et une vue imprenable sur la mer : une villa d'exception est à vendre au Pouliguen, près de La Baule (Loire-Atlantique). Mais il faudra débourser près de 9 millions d'euros pour s'offrir ce coin de paradis situé sur la pointe de Penchateau, rapporte L'Écho de la Presqu'île .

Selon les informations du journal local, la villa Kasselguen est un bien unique qui appartient à Nicolas Bouygues, entrepreneur français et fils de Francis Bouygues, l'homme qui a fondé en 1952 le célèbre groupe dirigé aujourd'hui par l'un de ses fils, Martin.

Une taxe foncière de plus de 6 000 euros

« Superbe réception face à la baie de la Baule d’environ 140 m², 7 suites dont 5 face mer, un grand bureau avec vue mer et jardin, dernier étage dédié aux enfants, grand sous-sol lingerie et cave, piscine chauffée, garage et dépendances » : l'annonce publiée sur le site de l’agence immobilière Paris-La Baule donne une idée des prestations offertes par cette demeure. Une villa « les pieds dans l'eau » , construite à la fin du XIXe siècle et rénovée en 2011, avec un accès privé à la mer.

Le bien serait à vendre depuis un an. Les nouveaux propriétaires devront s'acquitter d'une taxe foncière de 6 157 euros par an...