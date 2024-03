Cette société redonne aux numéros de maison leurs lettres de noblesse

Installée au Canada mais livrant dans le monde entier, cette société spécialisée réalise sur mesure des numéros de maison où tout est personnalisable.

C’est ce qui s’appelle une spécialité pointue. Au détour d’un communiqué de presse, on découvre le métier de concepteur de numéros de maison. Depuis 20 ans, la société de design montréalaise propose en effet de l’affichage publicitaire, de la signalétique pour des lieux publics mais aussi ces fameux numéros que l’on retrouve sur toutes les façades. La sortie de la nouvelle collection de la société en la matière est l’occasion de s’intéresser à ce qui peut se faire.

Orthografica se propose ainsi de «renouveler l’approche lorsqu’on conçoit une façade de maison afin de dédier une attention singulière à l’intégration d’un numéro d’adresse personnalisé fabriqué en harmonie avec son architecture» . Rien que ça... Mais il faut bien reconnaître que le choix est vaste: matières, police de caractère, finition, couleur, taille... tout est paramétrable et personnalisable. Les pièces métalliques sont moulées en bronze, laiton, aluminium ou cuivre et peuvent être brossées, polies, oxydées, anodisées et même peints à l’émail avant cuisson.

À partir de 65$ le numéro

À la manière d’une collection de designer, ces numéros de maisons sont présentés dans un cadre inhabituel (voir notre diaporama en illustration principale), mais aussi en situation. L’occasion de constater que ces quelques grammes de métal peuvent effectivement apporter du caractère à une façade. La société est, certes, montréalaise, mais elle expédie ses produits dans le monde entier. Côté tarifs: le site annonce des prix à partir de 65 dollars canadiens par numéro (45 euros) pour un produit garanti à vie.