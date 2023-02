Cette retraitée va perdre 300 euros par mois à cause d'une erreur de calcul

En raison d'une erreur de calcul, une septuagénaire installée dans l'Aube va voir sa retraite réduite de 300 euros par mois dès le 9 février. Illustration. (Anaterate / Pixabay)

Installée à Fontvannes, près de Troyes (Aube), une retraitée de 79 ans a appris mardi 17 janvier 2023 que la pension de réversion qu'elle touchait depuis 14 ans avait été mal calculée à l'époque. À compter du jeudi 9 février, la septuagénaire va donc voir sa retraite réduite de 30 %, soit 300 euros par mois.

C'est un courrier qu'elle aurait préféré ne jamais recevoir. Mardi 17 janvier 2023, une retraitée de 79 ans vivant à Fontvannes, près de Troyes (Aube), a appris de sa caisse d'assurance retraite qu'elle touchait depuis 14 ans une pension de réversion trop élevée de 30 %, rapporte Le Parisien . En cause ? Un mauvais calcul réalisé à l'époque. La septuagénaire va donc perdre 300 euros par mois à compter du jeudi 9 février.

Après avoir fait ses comptes, la Carsat du Nord-Est s'est en effet aperçue que la retraitée ne devait toucher que 831,42 euros. En théorie, elle devait également rembourser à son assurance un trop-perçu de 6 000 euros calculé sur les deux dernières années. Mais en pratique, l'ardoise a été effacée. « Elle n'aura pas à rembourser cette somme (...) Elle n’est en aucun cas responsable de la situation. Lors du calcul de la pension de réversion par nos services il y a quatorze ans, les ressources de son concubin n’avaient pas été prises en compte » , a expliqué l'organisme à nos confrères.

3 600 euros de moins par an

En couple avec son concubin actuel depuis 1984, la retraitée est restée mariée au père de ses enfants jusqu'en 1981. Lorsque ce dernier est décédé en 2008, elle a effectué une demande de pension de réversion qui lui avait été refusée car les ressources de son foyer dépassaient la limite fixée. Puis la réforme Sarkozy est intervenue l'année suivante et la retraitée a finalement reçu 370 euros supplémentaires.

En juillet 2022, une revalorisation générale des retraites de 4 % a été opérée pour lutter contre l'inflation. Son concubin a perçu la somme afférente mais pas la retraitée, qui s'est plainte auprès de sa caisse de retraite. Cette dernière a alors décelé l'erreur commise 14 ans plus tôt et lui a envoyé une lettre pour l'informer du changement. Cette réduction de la pension de réversion va se traduire par une perte de 3 600 euros par an. « Je ne dors plus, je ne mange plus, j’ai le moral au fond des baskets. Je n’ai plus envie de quoi que ce soit (...) C’est une injustice, mais il faut vivre avec… » , a conclu la retraitée de 79 ans, dépitée.