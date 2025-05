Cette mutuelle va redistribuer 84 millions d'euros à ses adhérents à partir de juin

Harmonie Mutuelle va reverser de l'argent à ses assurés. (illustration) (Myriams-Fotos / Pixabay)

Il s'agit selon Harmonie Mutuelle d'un « mécanisme de redistribution unique sur le marché » . Après une année 2024 plus que positive, la complémentaire santé qui couvre 5 millions de particuliers et 100 000 entreprises a décidé d'activer pour la première fois son « dividende Éco-santé ». Ce plan permet de reverser une partie des dividendes directement aux adhérents. Cette année, 84 millions d'euros vont ainsi être redistribués (40 millions pour les particuliers et 44 millions pour les entreprises).

1,2 million de personnes concernées

« Nous n’avons pas d’actionnaires, l’argent vient des adhérents et revient aux adhérents » , explique au Parisien Catherine Touvrey, directrice générale d’Harmonie mutuelle. Ce dispositif « est protecteur des adhérents autant qu’il est incitatif , assure la complémentaire dans son rapport annuel . Les comportements vertueux de chacun, par exemple par la participation à des actions de prévention ou dans son recours au système de santé, servent la collectivité des adhérents, qui en récolte les fruits » .

Concrètement, les clients qui disposent d'un contrat d'au moins deux ans d'ancienneté au 1er février 2025 percevront directement 44 euros par virement bancaire à partir du mois de juin. Ce qui représente 1,2 million de personnes. Une bonne nouvelle alors que les tarifs des mutuelles ont augmenté en moyenne de 6 % en 2025 selon la Mutualité française et de 25 % en trois ans, d'après l'UFC Que Choisir .

Le gouvernement veut récupérer 1,1 milliard

Mais cette redistribution prévue par Harmonie Mutuelle pourrait ne pas être renouvelée en 2026. Le gouvernement souhaite en effet récupérer 1,1 milliard d'euros auprès des organismes complémentaires, qui avaient augmenté leurs prix en prévision de la hausse de 10 % du ticket modérateur. Or cette mesure, voulue par le gouvernement Barnier, a finalement été abandonnée.

L'État pourrait donc décider d'une taxe exceptionnelle sur les mutuelles, comme lors de la pandémie de Covid-19. Dans ce cas, « l’éventuel excédent de 2025 ira sur la taxe et pas sur le dividende Éco-santé » , prévient Catherine Touvrey.