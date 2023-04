Cette commune offre une aide 50 euros à tous ses habitants pour lutter contre l’inflation

Les habitants ont jusqu'au samedi 8 avril pour venir récupérer leur chéquier. (MIH83 / Pixabay)

La ville de Denain (Nord) a mis en place pour la seconde fois un chèque coup de pouce pour venir en aide à la population. D’un montant de 50 euros, il est à dépenser dans les commerces de la ville.

C’est un coup de pouce qui va aider la quasi-totalité des habitants. Pour faire face à l’inflation, la municipalité de Denain (Nord) a mis en place des « chèques coup de pouce » d’une valeur de 50 euros. La somme, versée sans condition de ressources, sera à dépenser dans les commerces inscrits sur le chéquier, rapporte La Voix du Nord .

Une pièce d'identité à présenter

Les 20 000 habitants de la commune ont pu s'inscrire dès lundi 3 avril 2023 pour bénéficier de cette aide. Chaque foyer peut en bénéficier. Pour cela, il faut juste présenter une pièce d'identité.

« Cette année, je pense que je vais les dépenser en deux fois, à la boucherie » , a expliqué à nos confrères une habitante allocataire du RSA. « 50 euros, ça fait peu, mais il y a tellement de gens qui en ont besoin ! » , a confié une retraitée.

Une des villes les plus pauvres de France

Les habitants ont jusqu'au samedi 8 avril pour venir récupérer leur chéquier. Cette initiative avait été mise en place une première fois en 2022. 179 000 euros, soit plus de la moitié des chèques délivrés, avaient été consacrés aux courses alimentaires.

Le dispositif vient compléter plusieurs autres aides mises en place au niveau national, comme 100 euros pour le chauffage ou 100 euros pour le carburant. Des aides bienvenues à Denain, une des villes les plus pauvres de France qui peine à sortir de la désindustrialisation. Le chômage touche plus de 30 % de la population et la pauvreté y est trois fois supérieure à la moyenne nationale selon l’Insee.