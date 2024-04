Cette commune découvre 26 ans plus tard qu’une habitante lui a légué sa maison

Une habitante de Hauts-de-Bienne, dans le Jura, a légué sa maison bourgeoise à sa commune dans son testament, en 1998, mais la ville vient seulement de le découvrir.

La ville de Hauts-de-Bienne, anciennement nommée Morez, dans le Jura (39), vient de découvrir le testament d’une habitante qui remonte à 1998. Dans son testament, la vieille dame désigne la ville comme héritière de sa maison bourgeoise , dont la valeur est estimée à 400.000 euros environ. Comment la ville a-t-elle pu prendre connaissance seulement maintenant de ce testament qui date d’il y a 26 ans?

Françoise, la propriétaire de la maison, est décédée en juillet 2023. Dès lors, la maison commence à être vidée. Une société chargée de débarrasser les lieux de leurs affaires tombe sur une enveloppe qui a pris l’eau. Et là, qu’elle ne fut pas sa surprise en voyant le fameux testament manuscrit qui date de 1998 se cacher sous ce pli. « Je soussignée Françoise Morel-Mottet, saine de corps et d’esprit, lègue le 6, rue Lamartine, à la ville de Morez », est-il indiqué. Sans héritier direct, sa maison aurait dû revenir à sa sœur et à sa nièce mais la propriété ira à la ville, conformément à sa dernière volonté. La nouvelle a été dévoilée lors du conseil municipal lundi 15 avril.

Un autre trésor découvert en 2020

En échange du legs de cette maison du 19e siècle, Françoise demande à la commune d’entretenir les tombes de sa famille, relate Actu.fr . Le notaire de la commune a attesté de l’authenticité du testament. Mais quel avenir va connaître la demeure? Plusieurs acquéreurs ont montré leur intérêt pour cette maison donc le maire, Laurent Petit, a décidé de laisser la maison sur le marché.

La commune semble avoir une bonne étoile, ce n’est pas la première fois qu’ elle hérite d’un trésor : en 2020 déjà, la ville avait acheté une maison et y avait découvert 1000 pièces de 20 francs or et cinq lingots d’or, atteignant l’équivalent de 500.000 euros, dans une chambre située au deuxième étage.

Le legs d’une personne à une commune est rare mais il survient quand même de temps à autre. Une autre commune dans les Yvelines, Juziers, a été désignée comme légataire universel du testament d’une habitante en 2019 et a ainsi hérité de ses biens immobiliers dont la valeur a été estimée à 2,4 millions d’euros . La rue où elle habitait a été rebaptisée avec ses prénom et nom pour la remercier de son legs.