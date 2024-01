Cette ancienne villa de Céline Dion fait fureur sur Airbnb

La maison que Céline Dion a fait construire pour sa mère, est disponible à la location et affiche déjà presque complet.

Avis aux fans de Céline Dion . Il est désormais possible, depuis la fin du mois de décembre, de dormir dans l’ancienne propriété de la chanteuse renommée, construite pour sa mère, Thérèse, une femme d’affaires et animatrice de télévision canadienne. Une offre qui a toutefoid un prix. La maison de 557 mètres carrés, située à Laval (Canada) est disponible à la location de courte durée sur Airbnb , pour 752 euros par nuit. La propriété peut accueillir 17 personnes avec ses 8 chambres à coucher et ses 4 salles de bain.

Dès le printemps 2024, un sauna sera mis à la disposition des voyageurs. Et dès l’été, le prix inclura la location de canoë, kayak, paddle, la demeure étant située au bord de l’eau. La maison de Céline Dion est le lieu idéal pour les amoureux de la nature: elle offre une vue imprenable sur la rivière des Milles-Iles et est située à proximité d’un des plus grands parcs de la région où vous pouvez pratiquer du ski de fond ou de la marche. Il est même possible de pêcher ou de patiner sur la glace. Les animaux sont mêmes les bienvenus.

Une villa promise à la démolition

Preuve de l’intérêt des voyageurs pour Céline Dion ou pour les multiples atouts de la demeure, la villa affiche presque complet. « Presque chaque jour a été réservé depuis le début », assure François Duplantie, promoteur immobilier et actuel propriétaire de la maison qu’il a acquise en 2023 pour un peu plus de 2 millions de dollars (1,8 million d’euros), soit trois ans après le décès de la mère de Céline Dion. La maison a été construite en 2002 et la mère de Céline Dion y a vécu pendant 18 ans, jusqu’à sa mort en 2020, selon Le Journal de Montréal . Le père de Céline Dion, qui a perdu la vie en 2003, l’a, quant à lui, occupée un an seulement.

Initialement, louer la villa de la mère de Céline Dion ne faisait pas partie des projets de François Duplantie. Il voulait construire plusieurs logements sur le terrain de la villa de Thérèse Dion. La maison devait quant à elle disparaître mais cette idée avait alors suscité l’ire des voisins attachés à l’espace naturel environnant. Le propriétaire s’est donc résolu à conserver la maison et à la louer sur Airbnb.