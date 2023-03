Cet hôtel particulier sera transformé en coliving pour éviter d’être rasé

En plein cœur de Paris, un hôtel particulier du 19e siècle a été transformé en une sorte de colocation mais avec plus d’espaces privatifs.

« Si nous ne reprenons pas ces lieux avec un caractère historique, ce sont des promoteurs qui les rachètent et les rasent et construisent des logements neufs à la place », explique Philippe Preulier, directeur de Tendoors, un opérateur de coliving qui exploite 225 maisons et appartements en Île-de-France, à Lille, à Bordeaux et à Nantes. C’est d’ailleurs parce que Tendoors assure une certaine continuité d’usage de ces biens prestigieux qu’ils remportent souvent les appels d’offres face aux promoteurs, d’après son directeur. Le dernier lieu doté d’un cachet que Tendoors a repris est un hôtel particulier du XIXe siècle d’environ 300 m² ayant appartenu à un sculpteur, Mathurin Moreau, qui a notamment réalisé les portes de l’église Saint Augustin à Paris ou encore l’une des cariatides de l’Opéra Garnier. « À son décès, la maison est restée dans la famille de Mathurin Moreau, qui était un sculpteur mais aussi le maire du 19e arrondissement », assure Jean-Michel Marlaud, président de l’association Mathurin Moreau.

D’un DPE classé G à C

Mais ces lieux prestigieux avec leurs moulures et leur parquet d’origine sont souvent délabrés et nécessitent des travaux coûteux. Un peu plus d’un million d’euros ont été nécessaires pour réhabiliter la maison du sculpteur, qui était vraisemblablement « un ancien corps de ferme du 18e siècle, faisant partie du château de Saint-Fargeau avant la destruction de ce dernier au début du 19e siècle », selon Jean-Michel Marlaud. Certaines moulures ont pu être conservées au plafond ainsi que les cheminées, les trumeaux et les passages de portes. L’escalier d’origine aussi a été préservé tout comme le carrelage en damier dans les chambres. On retrouve aussi pour le plus grand plaisir de nos yeux le bas-relief en bas de l’escalier d’origine réalisé par Mathurin Moreau lui-même. Des travaux de rénovation énergétique qui ont permis au bien de passer d’un diagnostic de performance énergétique, DPE, G à un DPE C . La toiture a notamment été isolée, l’électricité et la plomberie entièrement refaites.

Un loyer de 1100 euros par mois

«Avec le coliving, les jeunes actifs bénéficient du confort d’un hôtel dans une sorte de colocation », résume le directeur de Tendoors. Effectivement, dans cette grande maison en plein cœur du 19e arrondissement de Paris, passage du Monténégro, les 22 locataires profiteront d’un jardin équipé par Tendoors, d’un barbecue mais aussi de leur propre salle de bain. Pour 1100 euros par mois environ (charges comprises), ils recevront aussi un brunch un dimanche par mois et un panier ménager avec des plaquettes pour lave-vaisselle par exemple et profiteront d’un abonnement à la plateforme Netflix et à Spotify. Le prix comprend aussi l’assurance habitation et l’abonnement Internet. Le ménage sera également fait chaque semaine dans les parties communes. Comparé au prix d’un studio parisien, le loyer demandé reste élevé. On se situe plus aux alentours de 900 euros pour un studio à Paris mais les prestations ne sont pas les mêmes pour une location simple.

« Je n’ai pas à acheter les équipements de la maison et je peux vivre dans une communauté grâce au coliving », se réjouit Jack, un jeune Londonien en recherche d’emploi qui semble satisfait de son aménagement dans cette maison, il y a 6 semaines. L’autre partie de la maison, encore en travaux, sera livrée d’ici l’été. La sélection des locataires serait là aussi moins drastique que pour un studio classique: « On demande que le candidat gagne minimum deux fois le montant du loyer et pas trois », assure Philippe Preulier. Une formule qui séduit des actifs de 28 ans en moyenne dont 30% viennent de l’étranger. Un succès qui conduit la société à ouvrir 200 nouvelles chambres d’ici la fin de l’année.