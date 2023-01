Cet hôtel particulier, propriété de l’État, transformé en 9 logements

Le chantier de cette demeure angevine de 800 m², où ont siégé les Architectes des bâtiments de France, a été un sacré défi à relever.

« Je suis arrivé à 35 ans dans le plus beau bureau que j’ai eu et que je n’aurai jamais plus », confie Gabriel Turquet de Beauregard, Architecte des Bâtiments de France (ABF), qui a travaillé 9 mois dans l’hôtel particulier de Maquillé en plein centre-ville d’Angers, dans le Maine-et-Loire (49). Il a dû quitter la bâtisse de 800 m², l’État souhaitant se séparer de l’édifice pour regrouper les services de l’Unité départementale de l’architecture et du patrimoine, Udap, dans un autre bâtiment angevin. Lors de l’inauguration de l’hôtel, cette semaine, après deux ans de travaux, l’architecte revient avec émotion dans les lieux, transformés en neuf appartements, après avoir participé activement à leur transformation.

Le défi qu’ont dû relever Espace Investissement, spécialisé dans la restauration d’immeubles à caractère patrimonial, et l’Architecte des Bâtiments de France: rendre compatible l’hôtel du 18e siècle inscrit au titre des monuments historiques depuis 1984 avec une affectation contemporaine répondant au confort moderne. « On ne voulait pas en faire un musée et mettre le bâtiment sous cloche », assure Gabriel Turquet de Beauregard. En effet, cette propriété « ne doit pas seulement être contemplée mais elle doit être investie pour comprendre la philosophie du lieu », affirme Jean-Marc Verchère, le maire d’Angers. Il est d’autant plus sensible au charme de l’hôtel de Maquillé que ce dernier a appartenu à la ville d’Angers dans les années 1960 avant de devenir la propriété de l’État.

Victime de son succès

Et quel pari que de conserver des décors classés, pilastres, draperies, rosaces, guirlandes de feuillages... en les transposant dans la «vraie» vie! Aussi, Janet Guinaudeau, fondatrice et directrice d’Espace Investissement, explique que les cuisines réversibles en forme de cubes « se fondent dans l’espace ». La cuisine n’est en effet pas encastrée à même les murs couverts d’ornements mais se présente sous la forme d’un bloc installé au centre de la pièce, aisément amovible. « Si demain on souhaite revenir à la disposition d’avant, c’est possible », promet Gabriel Turquet de Beauregard.

Un respect du bâti ancien qui représente une « contrainte mais j’aime cette contrainte », assure Janet Guinaudeau. L’escalier monumental a été conservé mais la dernière volée ne mène nulle part puisqu’un duplex a été créé sur les deuxième et troisième niveaux, en lieu et place des combles. « Un travail de dentelle qui ne se voit pas quand les éléments sont achevés », commente Janet Guinaudeau. Ce chantier titanesque a coûté pas moins de 2 millions d’euros.

Tous les appartements ont d’ores et déjà trouvé preneur pour des prix oscillant entre 170.000 et 750.000 €, les logements allant du T1 au T4. « Je ne connaissais pas ce bien. Mon banquier m’a suggéré de faire une défiscalisation et comme je suis passionné d’histoire et de patrimoine, plutôt que d’investir dans le neuf avec un dispositif Pinel, j’ai préféré allier mon souhait d’optimisation fiscale avec la préservation du patrimoine », argue un acquéreur d’un T3 de 100 m². Tombé sous le charme de l’hôtel de Maquillé, il n’exclut pas d’habiter dans son appartement après l’avoir loué pendant quelques années.