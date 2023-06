Ces villes où il reste possible d’acheter un logement sans perdre trop de m²

Dans un marché morose, il existe encore des villes où la surface que l’on peut acquérir ne baisse pas trop.

Depuis plus de 6 mois, le marché immobilier est quasi à l’arrêt . Les ventes dégringolent car les taux de crédit continuent d’augmenter et les prix ne baissent pas assez. De quoi plomber le pouvoir d’achat des ménages, c’est-à-dire la surface qu’ils peuvent espérer acheter avec ces nouvelles conditions financières. Depuis le début de l’année, les Français, qui envisagent d’acquérir un logement, ont vu cette surface baisser de 5 m², l’équivalent d’une cuisine, à budget équivalent, selon une étude de Meilleurtaux.com qui a passé au crible les 20 plus grandes villes de France.

Paris est la ville qui résiste le mieux à la baisse (-1 m²). Un bémol et il est de taille: le pouvoir d’achat immobilier a tellement chuté, avec l’envolée des prix ces dernières années, qu’il se réduit comme une peau de chagrin. Les futurs acquéreurs parisiens devront se contenter d’un... 16 m² (en remboursant 1000 euros par mois à la banque, sur 20 ans, à un taux de 3,4%, (hors assurance, NDLR). À Lyon (-2 m²) et à Bordeaux et Nice (- 3m²), les baisses sont tout aussi limitées. Mais les emprunteurs peuvent espérer acquérir un logement un peu plus grand, d’une trentaine de m². « Si ces grandes villes ont «peu» perdu en pouvoir d’achat, elles figurent aussi parmi les plus chères de France , décrypte Maël Bernier, de Meilleurtaux. com. Il est de plus en plus difficile d’y devenir propriétaire, à cause d’un taux d’endettement trop élevé (qui ne doit pas dépasser 35% des revenus, NDLR). I l est peut-être plus réaliste de se tourner vers des villes moins chères mais qui ont perdu davantage en termes de surface .»

Avoir un crédit plus cher ou pas de crédit?

C’est à Saint-Étienne (42) que la chute est la plus forte (-10 m²). Suivent Nîmes (-7 m²) et Le Mans (-7 m²). « Le Mans connaît une chute libre de son pouvoir d’achat, à cause de l’envolée des prix (+14% en 2 ans): -29 m² en seulement 1 an, l’équivalent d’un studio! », poursuit Maël Bernier. D’autres villes ont vu leur prix s’envoler grâce à leur attractivité grandissante, du fait la plupart du temps de leur proximité avec Paris. C’est le cas d’Angers où le pouvoir d’achat a été divisé par 2 (!) depuis le début de la crise sanitaire. Début 2020, un ménage pouvait acheter un 94 m². À budget équivalent, il doit maintenant se contenter d’un 47 m²...

Désormais, la grande question que se posent les emprunteurs: combien de temps cette crise va durer? Les taux continuent de grimper mais à un rythme moins soutenu. De quoi permettre aux banques de se reconstituer des marges plus confortables et aux ménages de disposer plus d’offres bancaires. « Entre avoir un crédit plus cher et ne plus avoir de crédit du tout, le choix est malheureusement vite fait pour les acheteurs potentiels », conclut Maël Bernier.